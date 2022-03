Aus für Berufseinstiegsbegleitung an Mittelschulen

Mehr Schüler an Mittelschulen erwartet

Zudem heißt es in der Bayerischen Lehrerbedarfsprognose 2021 vom Kultusministerium: "Ab der Mitte dieses Jahrzehnts wird außerdem die Schülerzahl an der Mittelschule wieder deutlich zunehmen."

Mehr Schüler an Mittelschulen könnte dann aber auch mehr förderungsbedürftige Jugendliche bedeuten - gerade wenn man die aktuelle Situation in der Ukraine bedenkt: Frauen mit Kindern kommen in Deutschland an. Wie lange der Krieg dauert und ob ukrainische Kinder auch in Deutschland und Bayern in die Schule gehen, ist ungewiss. Sollte dies der Fall sein, steht fest, dass besonders sie auch Hilfe und spezielle Unterstützung brauchen.