Anmeldung für die BR-Radltour startet

Für alle Hobbyradlerinnen und – radler, die bei der diesjährigen BR-Radltour dabei sein wollen, beginnt heute die Anmeldephase. Ab 9 Uhr können sich alle Interessierten unter www.br-radltour.de eintragen. Insgesamt stehen 1.000 Startplätze zur Verfügung.

Einmal quer durch alle Regierungsbezirke

Die 33. Ausgabe der Radltour führt das Fahrerfeld zum 75-jährigen Jubiläum des Bayerischen Rundfunks quer durch alle sieben bayerischen Regierungsbezirke. "Wir haben uns dieser Herausforderung gestellt und herausgekommen ist eine landschaftlich abwechslungsreiche und wirklich schöne Tour, durch wunderschöne Regionen Bayerns", erzählt BR-Marketingchef Markus Riese.

Die BR-Radltour 2024 beginnt am Samstag, 27. Juli in Niederbayern, in Landau a.d. Isar mit der Anreise und dem Check-in der Teilnehmenden sowie dem ersten kostenfreien Open-Air-Konzert. Tags darauf geht es auf die erste von sechs Etappen. Zielort nach insgesamt bis zu 600 Kilometern ist am 2. August das mittelfränkische Neustadt an der Aisch.

Die weiteren Etappenorte zwischen dem Start in Landau und dem Ziel in Neustadt sind Geisenfeld in Oberbayern (28. Juli), Donauwörth in Schwaben (29. Juli), Berching in der Oberpfalz (30. Juli), Pegnitz in Oberfranken (31. Juli) und Ebern in Unterfranken (1. August).