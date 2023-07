BR-Radltour gestartet: Auch prominente Teilnehmer dabei

Mit einem Waldhorn eröffnete ein Motorradpolizist um kurz nach 9 Uhr die 32. BR-Radltour. Den Teilnehmern war die Vorfreude anzumerken. Die erste Etappe war ein Rundkurs mit Start und Ziel in Murnau am Staffelsee, Mittagspause machte das Fahrerfeld in Penzberg. Die 1.000 Starter, die bei der ganzen Tour dabei sein werden und die mehr als 500 Radlerinnen und Radler, die nur bei der ersten Etappe teilnahmen, bildeten eine Schlange von teils bis zu sieben Kilometern Länge.

Bedford-Strohm: "Bei der Radltour sind alle gleich"

Prominentester Starter am ersten Tag war der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er ließ sich auch vom gelegentlichen Regen auf der Strecke nicht die Laune verderben. "Die Faszination der Radltour ist die Freude an der Bewegung, dass man etwas geschafft hat, wenn man nach der Steigung oben ist. Dann natürlich die wunderbare Landschaft, egal wo du in Bayern unterwegs bist, innerlich jubiliere ich da und die Gemeinschaft der Menschen, da sind alle gleich."

Höhepunkt der Etappe war die Zieleinfahrt direkt am Staffelsee, bei der mehrere hundert Menschen das Starterfeld lautstark bejubelten. Auch auf der Strecke waren zum Teil ganze Ortschaften auf den Beinen, um die BR-Radltour zu begrüßen. Sambatrommler, Alphornbläser und Kuhglocken waren dort zu sehen und vor allem zu hören. Zum Abschluss des Tages gibt es auf dem Murnauer Festplatz, präsentiert von Bayern 1, ein Konzert von Nik Kershaw.

Markus Söder und Ilse Aigner radeln am Montag mit

Die zweite Etappe wird am Montag in Murnau gestartet, hat eine Länge von 92 Kilometern und führt über Königsdorf und Valley nach Brückmühl. Zu Beginn des Tages wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das Fahrerfeld anführen, in der Mittagspause steigt dann Landtagspräsidentin Ilse Aigner in die Etappe ein. Am Abend gibt es am Festplatz von Bruckmühl Konzerte von Felicia Lu und Malik Harris. Beide sind in Bayern zu Hause und werden von Bayern 3 präsentiert.