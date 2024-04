Fast 28 Grad – Vorläufiger Wärmerekord in Bayern

In Bayern war es an diesem Wochenende vermutlich so warm wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im ersten April-Drittel: Am Samstag sei in Regensburg ein Spitzenwert von 27,9 Grad gemessen worden, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Der höchste in der ersten Dekade des Monats vom 1. bis 10. April gemessene Wert im Freistaat lag bislang gut ein Grad darunter: Im Jahr 1961 waren in Wasserburg 26,8 Grad registriert worden.

Wärmerekord auch in München

Bei den jetzt gemessenen 27,9 Grad handelt es sich um eine vorläufige Zahl. Die Daten werden in den kommenden Tagen noch mal überprüft.

Den zweithöchsten Wert verzeichnete der DWD am Samstag mit 27,8 Grad in Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau unweit des Starnberger Sees. Auch in München wurde der bisherige Rekord vermutlich gebrochen: Dort maßen Thermometer am Samstag 27,1 Grad – der bisher höchste Wert lag knapp ein Grad darunter bei 25,2 Grad im Jahr 2011.

Es geht aber noch heißer. Der bundesweit höchste Wert wurde am Samstag in Ohlsbach im Rheintal (Baden-Württemberg) gemessen: 30,1 Grad. Ab 30 Grad sprechen die Wetterexperten von einem Hitzetag. Fast genauso warm, aber knapp unter der 30-Grad-Marke, war es laut DWD am Samstag in den baden-württembergischen Städten Freiburg (29,8 Grad) und Rheinfelden (29,6 Grad).

Hoch "Olli" und Sturmtief "Timea" verantwortlich

Am Sonntag sollten ähnliche Temperaturen erreicht werden wie am Vortag. Die Meteorologen hatten sogar Spitzenwerte bis 30 Grad erwartet - doch die Marke wird womöglich doch nicht geknackt. Schleierwolken und Saharastaub sorgten zunächst für eine geringere Sonneneinstrahlung.

Verantwortlich für das ungewöhnlich warme Wetter sind laut DWD Hoch "Olli" und Sturmtief "Timea". Beide pumpen den Meteorologen zufolge subtropische Warmluft von Südwesten Richtung Deutschland. Die extremen Temperaturen seien somit nicht allein mit dem Klimawandel zu erklären, hieß es.

Wasserwacht und DLRG mahnen zu Vorsicht

Das warme Wetter lockt zahlreiche Sonnenhungrige in die Biergärten, in Parks und an Seen. Die Wasserwacht und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Bayern warnten davor, insbesondere nach einem längeren Aufenthalt in der Sonne in die noch sehr kühlen Gewässer zu springen. Die Wassertemperaturen betragen teils nur um die zehn Grad – kleinere Gewässer erwärmen sich jedoch schneller. Am Deiniger Weiher bei München etwa wurden an der Wasseroberfläche bereits rund 16 Grad gemessen.

Waldbrandgefahr steigt

Die hohen Temperaturen lassen auch die Waldbrandgefahr in Bayern steigen. Aktuell liegt der Gefahrenindex laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zwischen 3 (mittlere Gefahr) und 5 (sehr hohe Gefahr). Menschen, die im Wald unterwegs seien, sollten besonders vorsichtig sein – keine Zigaretten, kein offenes Feuer, so der DWD.

Seit gestern werden bereits Beobachtungsflüge durchgeführt. So sollen etwa in der Oberpfalz zweimal täglich auf insgesamt fünf Flugrouten besonders gefährdete Gebiete aus der Luft beobachtet werden. In Niederbayern sollen insgesamt drei Routen abgeflogen werden. An Bord der Flugzeuge seien neben den ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel auch speziell ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr oder Verwaltung, so die Behörden.