Ablauf und Highlights am Straubinger Gäubodenvolksfest

Über elf Euro für eine Maß Bier

In den Jahren vor Corona kamen 1,4 Millionen Besucher auf das Gäubodenvolksfest. In sieben Festzelten stehen wie bisher über 27.000 Sitzplätze für die Besucher zur Verfügung. Der Bierpreis liegt bei 11,30 Euro pro Liter Bier in den großen Zelten, bei 11,35 Euro in den vier kleineren. Damit hat sich der Bierpreis im Vergleich zu 2019 um über 15 Prozent erhöht. Zum Vergleich: Dieses Jahr wird die Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest erstmalig über 13 Euro kosten. In Straubing rechnet man mit über 800.000 Liter Bier an Ausschank.

Wildwasserbahn, Riesenrad oder Geisterschloss - am Vergnügungspark am Straubinger Gäubodenvolksfest finden sich über 130 Attraktionen und Fahrgeschäfte. Highlights sind eine Feuer-Show des Nostalgie-Circus Carlos an den Wochenenden sowie die Zirkusschule.

Feuerwerk trotz Trockenheit und Waldbrandgefahr?

Die Stadt wirbt mit weiteren Programm-Highlights wie der Lampionfahrt mit Niederfeuerwerk am 18. August auf der Donau. Am letzten Volksfesttag, dem 22. August, soll das traditionelle Abschlussfeuerwerk stattfinden. In Straubing wurde bereits im Vorfeld Kritik daran geäußert: Brauche es überhaupt ein Feuerwerk, sei das noch zeitgemäß und vor allem sei dies angesichts der Hitze und Trockenheit mit der einhergehenden Waldbrandgefahr überhaupt durchführbar? Diese Frage stellten sich einige Straubinger.

Wie es von der Straubinger Ausstellungs- und Veranstaltung GmbH heißt, habe man die Trockenheit im Blick - entschieden werde einige Tage vorher, ob ein Feuerwerk durchgeführt werden könne oder nicht.