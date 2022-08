Gäubodenvolksfest: Personalmangel in allen Branchen

Festzelt-Betrieb: So viel neues Personal wie noch nie

Martin Lechner hat mittlerweile Bedienungen gefunden, aber: Von insgesamt 69 arbeiten dieses Jahr 40 zum ersten Mal in seinem Zelt – das entspricht fast 60 Prozent. So viel neues Personal wie noch nie zuvor. Bedeutet: Einige von ihnen sind noch unerfahren, sind noch kein eingespieltes Team. Ähnlich sieht es auch in den anderen Festzelten aus. Aber: "Es gibt keine anderen Bedienungen. Das wird schon funktionieren, hilft ja nichts", meint Lechner.

Volksfeste: Spiegel der Gesellschaft mit aktuellen Problemen

Das Straubinger Gäubodenvolksfest spiegelt das in Bayern und ganz Deutschland herrschende Problem wider: Personalmangel in sämtlichen Branchen, vom Flughafen über die Pflege bis hin zu Kitas oder Schulen.

Vor großen Herausforderungen stehen am Gäubodenvolksfest auch Schausteller wie Peter Bausch, Vorsitzender des Münchener Schaustellvereins. Er sucht noch nach Personal. Die Menschen hätten sich vor allem in seiner Branche die vergangenen beiden Jahre umorientiert, sagt er. "Wir durften zwei Jahre nicht arbeiten, da war es für uns schwierig, das Personal zu halten." Günther Haimerl, Vorsitzender des Schaustellerverbands Ostbayern, spricht von "vielen rumänische Mitarbeitern", die ihm dieses Jahr am Süßigkeitenstand aushelfen.

"Unzuverlässigkeit bei Bewerbern gestiegen"

Reinigungsfirmen wie Götz aus Straubing finden sogar gar keine neuen Bewerber. Die Stadt hat wegen der Toilettenreinigung am Gäubodenvolksfest angefragt – "wir mussten absagen, aus Personalmangel", so Sonja Gashi von der Reinigungsfirma Götz. Bedeutet auch: kein Umsatz für die Firma. Warum sie keine Bewerbungen erhalten - ein Rätsel für Gashi: Es werde Tariflohn gezahlt, es gebe geregelte Arbeitszeiten. "Und wenn dann mal eine Bewerbung kommt, tauchen die Menschen einen Tag auf und kommen dann einfach nicht mehr." Die Unzuverlässigkeit sei gestiegen, so Gashi, gerade die letzten drei Jahre. Die Bewerber hätten eine große Auswahl am Arbeitsmarkt – "jede Branche sucht händeringend".

Sicherheitsdienst: Sorgen wegen Oktoberfest

Beim Sicherheitsdienst reicht das Personal zwar fürs Gäubodenvolksfest, Sorgen aber macht sich Franz Piendl ums Oktoberfest: "Da werden wir von 3.000 bis 4.000 Securities reden, die von ganz Deutschland zusammengebracht werden müssen. Das ist eine Nummer, auch mit Unterkünften ein Problem, weil alles teurer geworden ist."