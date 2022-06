Klinikum Straubing rät vor Gäubodenvolksfest zum Boostern

Bevor das Gäubodenvolksfest am 12. August in Straubing beginnt, sollte man sich gegen Covid-19 eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Das rät das Klinikum Straubing in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Klinikum: Booster wirkt sofort

In den Bierzelten wird es voll werden. Um dafür vorbereitet zu sein, rät Dr. Christoph Scheu, der Geschäftsführer des Klinikums Straubing, dringend zur Auffrischungsimpfung: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt: Denn der alte Impfschutz ist nach sechs Monaten schwach und der Booster wirkt sofort, wenige Tage nach der Impfung", so Scheu wörtlich in der Mitteilung.

Impfstoff schützt gut gegen Omikron

Mit der Impfung seien die Menschen bis in den Spätherbst gut geschützt und könnten sich dann die Omikron-angepasste Impfung holen. Der jetzige Impfstoff schütze in den ersten Monaten nach der erneuten Impfung gut gegen Omikron und seine Subtypen.

Unklar, wann angepasster Impfstoff kommt

Daher mache es Sinn, sich jetzt impfen zu lassen, statt auf den angepassten Impfstoff zu warten. Wann dieser Impfstoff zugelassen werde und wann er dann zur Verfügung stehe, sei derzeit noch vollkommen unklar. Mit Verzögerungen müsse gerechnet werden.

Sei der angepasste Impfstoff erst auf dem Markt, könne es in der Impfstation wieder zu langen Wartezeiten kommen, da ältere Menschen und Vorerkrankte dann erneut den Vorrang erhielten. "Also jetzt und ohne Wartezeit zur Auffrischungsimpfung kommen, um unbeschwert aufs Gäubodenvolksfest gehen zu können", so lautet der Appell Scheus an die Bürgerinnen und Bürger.