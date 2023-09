IAA-Protestcamp startet: Blockaden und Demonstrationen geplant

Es ist der Tag vor der Eröffnung der IAA in München: Immer mehr Gegnerinnen und Gegner der Automobilmesse aus ganz Deutschland versammeln sich in Bayerns Landeshauptstadt. Für die gesamte Woche ist ein Protest-Camp im Luitpoldpark aufgebaut, das sogenannte "Mobilitätswendecamp". Eine handvoll Zelte von Aktivistinnen und Aktivisten sowie größere Veranstaltungszelte stehen schon. Workshops und Diskussionen rund um die Mobilitätswende sollen dort abgehalten werden. Außerdem wollen sich die Klima-Aktivisten vernetzten. Die Veranstalter rechnen in den kommenden Tagen mit bis zu 1.000 Besucherinnen und Besuchern.

Forderung: die Automobilmesse abschaffen

Das Bündnis fordert nichts Geringeres, als die Abschaffung der IAA. Die Messe nehme zu viel Platz im öffentlichen Raum ein und stehe dafür, dass Konzerne weiterhin auf Kosten von Menschenrechten und effektivem Klimaschutz Profite machen dürften. Ziel der Protestierenden sei es, einen kostenlosen ÖPNV sowie autofreie Innenstädte zu schaffen, so eine Sprecherin von #blockIAA.

"Aktionen zivilen Ungehorsams" geplant

Vor allem am Freitag und Samstag soll es neben dem Camp auch zu "Aktionen des zivilen Ungehorsams" kommen, hieß es auf der Eröffnungs-Pressekonferenz des Camps. Am Sonntag ist zudem ein größerer Demonstrationszug sowie eine Fahrrad-Demo angemeldet. Am Dienstag wird die Gruppe von "Ohne Kerosin nach Bayern", eine Klimaprotesttour auf dem Fahrrad, im Camp eintreffen. Die Veranstalter erwarten jedoch weniger Teilnehmende als noch vor zwei Jahren, als die Automobilmesse zum ersten Mal in München stattfand.

"Letzte Generation" nicht Teil des Protestbündnisses

Obwohl nach Angaben der Veranstalter über 40 Gruppen zur Demonstration aufgerufen haben, fehlt eine Gruppe: die sogenannte "Letzte Generation". Sie sei nicht Teil des Bündnisses, "weil sie andere Protestformen bevorzugen", erklärt Vanessa Probst Sprecherin von #blockIAA. Die Aktivisten der "Letzten Generation" seien aber im Camp herzlich willkommen.