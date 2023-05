Klimacamp in München: Sich vernetzen, um die Welt zu retten

Auf der Theresienwiese sind ein Dutzend Zelte aufgebaut. Deren Namen erinnern an die Wiesn, sagen aber sogleich aus, das hier etwas in den Augen der Teilnehmer wichtigeres stattfindet: "Träumrosl", "Zirkuszelt Riesenrat" oder "Klimaschützen-Zelt". In München findet zur Zeit ein viertägiges Klimacamp statt.

Klimacamp gegen Machtlosigkeit

Viele Besucher sind noch nicht vor Ort, die meisten gehen schnell von Zelt zu Zelt, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen oder aber um an einem der Seminare und Workshops teilzunehmen zum Beispiel eines der Seminar und Vorträge zu hören - zum Beispiel zum Thema "Nachhaltig Geld anlegen - geht das überhaupt" oder aber "Gärtnern in der Stadt".

Im Infozelt sitzt die 27-jährige Sophia hinter einem Tisch mit Tonnen von Broschüren und Informationsmaterial. Sie kommt aus dem Münchner Umland, arbeitet in der Stadt und ist vor allem durch ihre sehr aktive Schwester zum Klimacamp gekommen. Sie gehört keiner Organisation an, ihr Engagement beschränkt sich auf Demos und das was sie im Privaten tun kann: keine Flugreisen, Energie sparen, bewusst einkaufen. Sophia sucht nach Antworten, sagt sie.

Vor allem auf die Frage, was man dagegen tun kann sich so machtlos zu fühlen angesichts der drohenden Klimakatastrophe. "Ich wünsche mir aber auch, mich weniger allein zu fühlen, dadurch dass ich hoffentlich hier viele andere Menschen kennenlerne, die sich auch viele Gedanken machen und man informiert bleibt über das was in der Welt passiert."

Mehr Interesse am globalen Süden zeigen

Der 26-jährige Joschua aus der Nähe von Erding steht vor einer großen Tafel zwischen den Zelten auf der Theresienwiese. Hier ist das gesamte Programm für die vier Camp-Tage angepinnt. Schon seit seiner Kindheit war Joschau politisch interessiert und aktiv. Jetzt will in ein paar Minuten den dreistündigen Workshop: "Wie die Klimabewegung inklusiver wird". Da könne noch einiges passieren weil " wir teilweise noch das Verständnis haben, dass Klimaschutz so etwas ist, was nur die - nennen wir es mal privilegiertere weißere - nördlichere Hemisphäre betrifft. Tatsächlich bekommen wir hier aber die 'netteren' Folgen des Klimawandels ab, während der globale Süden dann halt den 'unspaßigeren' abbekommt".

Für Joschua geht es im Camp auch zum einen darum sich vier Tage intensiv mit dem Thema Klima zu beschäftigen - und das ganz selbst bestimmt und nach Lust und Laune - wenn man keine Lust auf den nächsten Vortrag habe, könne man sich auch einfach mal ausklinken. Zum anderen möchte der 26-Jährige wie er sagt, daran mitwirken dass der Fokus in der Politik sich mehr in Richtung Klimapolitik verschiebt.