33 tote Kühe im Stall: Ermittlungen gegen Landwirt

Nachdem bei einem Landwirt in der Gemeinde Rimsting im idyllischen Chiemgau in der vergangenen Woche 33 tote Kühe in einem Stall gefunden worden sind, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft in Traunstein. Es besteht der Verdacht, dass der Landwirt sich der Tiertötung und der quälerischen Tiermisshandlung durch Unterlassen strafbar gemacht hat, teilte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Der betreffende Betrieb sei heute zudem durchsucht worden.

Tote Tiere in der Gülle mit Spuren von Rattenfraß

Unter den toten Kühen seien mit 29 Tieren vor allem Jungtiere gewesen, die tot in der Gülle liegend aufgefunden worden seien. Die Tiere hätte unterschiedliche Verwesungszustände aufgewiesen und seien teilweise vollständig von der Gülle verdeckt gewesen, hätten übereinander gelegen und Spuren von Rattenfraß aufgewiesen.

Verdacht: Verstoß gegen pflichtgemäße Haltung

Der Landwirt ist auch insoweit verdächtig, dass er dies erkannte und zumindest billigend in Kauf nahm, so die Staatsanwaltschaft weiter. Zudem bestehe der Verdacht, dass der Tod der Tiere auf die Haltungsbedingungen zurückgingen und bei pflichtgemäßer Haltung hätte verhindert werden können.

96 Tiere lebend vom Hof geholt

96 lebende Tiere wurden vergangene Woche in der Nacht zum Mittwoch abgeholt und anderweitig untergebracht, teilte das Landratsamt Rosenheim mit. Das Veterinäramt Rosenheim wurde nach einem Hinweis der Polizei tätig. Das "Oberbayerische Volksblatt" informierte zuerst darüber. Ansonsten beantworteten weder das Landratsamt noch das Veterinäramt weitere Fragen, sondern verwiesen an die Staatsanwaltschaft.