"Zutiefst problematisch": Protest gegen Roger-Waters-Konzert

"München ist bunt" - unter diesem Motto haben Kritiker des Pink-Floyd-Gründers Roger Waters am Sonntag zum Protest gegen dessen Konzert in der Münchner Olympiahalle aufgerufen. An der Kundgebung teilnehmen wollte auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Sie rief laut Redemanuskript dazu auf, deutlich gegen Judenhass die Stimme zu erheben. Trotz aller "markigen Worte aus der Politik", keinen Antisemitismus zu dulden, versage das Land seit Jahren, das umzusetzen, sagte Knobloch.

Sie müsse feststellen, "Antisemitismus hat ganz offensichtlich einen Platz in diesem Land. Dieser Platz ist heute die Olympiahalle". Roger Waters verbreite "immer gleichen Hass, mit seinen Ausfällen gegen Israel und mit seinen Lügen und Verdrehungen", kritisierte die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Knobloch forderte, Gesetze zu ändern, damit sich nicht "demokratisches Recht gegen demokratische Werte in Stellung bringen" lasse. "Meinungsfreiheit ist keine Hassfreiheit", unterstrich sie.

"Zutiefst problematisch": Evangelischer Stadtdekan kritisiert Waters

Auch der evangelische Münchner Stadtdekan Bernhard Liess hatte zum Protest gegen das Konzert aufgerufen. Es sei "zutiefst problematisch", dass sich Roger Waters mehrfach grob antisemitisch geäußert habe und sich bei seinen "verstörenden Äußerungen" zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ebenfalls antisemitischer Verschwörungstheorien bediene.

Waters wird unter anderem für seine Nähe zur BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) kritisiert, die zum Boykott des Staates Israel und seiner Güter wegen der Palästina-Politik aufruft. Bei Konzerten ließ er Ballons in Schweineform mit einem Davidstern aufsteigen. Bei seinen bisherigen Deutschland-Konzerten gab es das Schwein noch immer - aber ohne den Davidstern. Auch Äußerungen zum Krieg in der Ukraine sorgten für Aufsehen. Waters behauptete etwa, dass Russlands Präsident Wladimir Putin damit den Faschismus in dem Land bekämpfen wolle und dass die USA ein Hauptaggressor sei.

Zum Bündnis, das die Protestkundgebung organisiert, zählen der Rat der Religionen München, das evangelische Dekanat, die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund München, der Kreisjugendring sowie aus der Parteienlandschaft SPD, Grüne, FDP, Rosa Liste und Volt.

"Keine rechtssichere Möglichkeit": Stadtrat wollte Konzert verbieten

Bayerns Beauftragter für jüdisches Leben, Ludwig Spaenle, hatte zum Boykott des Popkonzerts von Roger Waters am Sonntag in München aufgerufen. CSU und Freie Wähler wiederum haben laut Medienberichten beantragt, dass die Olympiapark GmbH als Betreiberin der Olympiahalle einen möglichen Gewinn aus den Konzert-Einnahmen an Organisationen spenden soll, die sich für die Bekämpfung von Antisemitismus einsetzen. Die Olympiapark GmbH kündigte an, mit Fahnen und Beleuchtung ein Zeichen setzen zu wollen.

Der Stadtrat hatte zuvor "keine rechtssichere Möglichkeit" gesehen, das Konzert zu verbieten. "Ich will ihn hier nicht haben, aber wir müssen es jetzt ertragen", sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen hatten Waters’ Konzert am 28. Mai in der Frankfurter Festhalle abgesagt und den Veranstaltungsvertrag gekündigt. Dagegen hatte sich der Musiker erfolgreich vor Gericht gewehrt.

Mit Informationen von epd und dpa