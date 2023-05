Artikel mit Audio-Inhalten

Großbrand im Ostallgäu: Rund 140 Rinder sterben in den Flammen

Ein Feuer in einem Kuhstall in Untrasried im Kreis Ostallgäu hat in der vergangenen Nacht etwa 1,5 Millionen Euro Schaden angerichtet. Nur acht von rund 150 Rindern sind laut Polizei gerettet worden. Das Stalltor konnte nicht geöffnet werden.