Neue Ställe, mehr Tierschutz: Die Beschlüsse der Agrarminister

Es waren zähe Verhandlungen, aber am Ende habe man sich zusammengerauft. Dieses Signal senden die Landwirtschaftsminister von ihrer Sondersitzung in Berlin. Sie sind sich einig, dass die Lage in der Tierhaltung dramatisch ist. Es bestehe dringend Handlungsbedarf.

Die Bundesregierung will den Umbau der Nutztierhaltung vorantreiben. In Umfragen hat sie dafür viele Verbraucher auf ihrer Seite, die mehr Tierschutz in der Landwirtschaft fordern. Beim vergangenen regulären Treffen der Landwirtschaftsminister im März konnte noch keine Einigung zwischen Bund und Ländern erzielt werden. Jetzt liege eine gemeinsame Position auf dem Tisch.

Mehr Platz für die Tiere im Stall

Im Mittelpunkt steht der Umbau der Ställe: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen will mehr Platz für die Tiere durchsetzen. Dafür müssen viele Ställe umgebaut werden. Der Bund stellt eine Milliarde Euro zur Verfügung, um Schweinehalter beim Umbau finanziell zu unterstützen. Doch dieser Betrag kann nur ein Anfang sein, betonen die Minister parteiübergreifend. Sie fordern eine langfristige, verlässliche Finanzierung.

Landwirte mehr unterstützen

Der Bundesfinanzminister müsse hierzu liefern, fordert Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber von der CSU. Für den Umbau der Nutztierhaltung seien zehn Milliarden Euro nötig, sagt Till Backhaus (SPD), Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern. Ohne zusätzliche finanzielle Hilfen werde das Höfesterben weitergehen, ergänzt Kaniber.

Die Agrarminister wollen für die benötigen Mittel auf Bundesebene kämpfen. Özdemir berichtet: Die Koalitionsparteien würden bereits über weitere Mittel beraten. Wer Tiere besser hält, müsse gefördert werden, so der Bundesminister.

Nachbesserungen bei Tierhaltungskennzeichnung

Der Grünen-Politiker hat zudem ein staatlich verbindliches Tierhaltungskennzeichen auf den Weg gebracht. Seine Kollegen aus den Ländern unterstützen das jetzt – unterstreichen aber auch an dieser Stelle: Die bisherigen Pläne können nur ein Anfang sein. Denn bisher soll die Kennzeichnungspflicht nur für frisches Schweinefleisch gelten. Das reiche aber nicht aus, sagt SPD-Politiker Backhaus. Es brauche ein Gesamtkonzept, dass alle Bereiche – auch Transport und Schlachtung der Tiere – berücksichtige und weitere Nutztierarten miteinbeziehe.

Hürden werden aus dem Weg geräumt

Einen entschiedenen Schritt sei man beim Emissionsschutz vorangekommen, berichten die Landwirtschaftsminister. In der Praxis stehen sich hier immer wieder Tierschutz- und Umweltschutz blockierend gegenüber. Denn will ein Landwirt seinen Stall zu einem größeren, modernen Stall umbauen, bei dem die Tiere ins Freie können, wurde er in der Vergangenheit oft von strengen Auflagen zur Luftreinhaltung ausgebremst.

Der Grund: Aus offenen Ställen entweichen Gase und Gerüche. Letzteres stört in benachbarten Wohnsiedlungen. Und Gase wie Ammoniak können Pflanzen zum Beispiel in angrenzenden Naturschutzgebieten schädigen. Die hohen Hürden werden aus dem Weg geräumt, erklärt Özdemir. Ein Vorschlag der Agrarminister geht nun an die Umweltminister, gemeinsam wollen sie einen Beschluss fassen.

Weniger Tiere, bessere Haltung

"Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht für das Ziel, weniger Tiere besser zu halten", sagt Özdemir. Auch in Zukunft soll es gutes, deutsches Fleisch geben. Das Sterben der Höfe müsse beendet werden. In der Branche heißt es: Die bisherige Strategie nach dem Motto "immer mehr und immer günstiger" ist gescheitert.

Kritik von Tier- und Umweltschützern

Überraschend scharfe Kritik kommt von verschiedenen Tierschutzverbänden. Ihnen gehen die Pläne der Landwirtschaftsminister nicht weit genug. Sie fordern einen "tiefgreifenden Umbau der landwirtschaftlichen Tierhaltung".

Hauptkritikpunkt ist das geplante staatliche Tierhaltungskennzeichen. "Die bisherigen Pläne mit fünf Stufen ändern nichts am Tierschutz und Tierwohl in den Ställen. Sie stellen nur da, welche Haltungssysteme existieren, bringen aber keine Dynamik in das System", sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Es fehlten die Anreize für ein Mehr an Tierschutz.

Schlechte Tierhaltung werde zementiert

Die geplanten Haltungsstufen mit der Bezeichnung "Stall" und "Stall + Platz" seien tierschutzwidrige Haltungssysteme. "Die Tiere haben keine frische Luft, keine natürliche Lichtzufuhr und auch keine Bewegung innerhalb des Stalls", so Schröder. Er befürchtet, dass mit der Tierhaltungskennzeichnung diese Haltungsformen auf lange Zeit zementiert werden. Der Tierschutzbund fordert, diese Haltungsformen zu verbieten.

Zu wenig Transparenz?

Zudem würden die gewählten Begrifflichkeiten mehr beschönigen, als dass sie Transparenz für die Verbraucher bringen. Dies kritisiert auch der Landwirtschaftsexperte von Greenpeace, Martin Hofstetter. Die bisher geplante Tierhaltungskennzeichnung informiere nicht eindeutig, unter welchen Bedingungen die Schweine gehalten werden.

Tierschutzbund-Präsident Thomas Schröder fordert SPD und Grüne auf, Özdemirs Gesetzentwurf zur Tierhaltungskennzeichnung im Bundestag nicht zuzustimmen, sondern diesen neu zu verhandeln und dabei deutlich zu verbessern.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir verteidigt sich

"Wir sind so weit, wie niemand zuvor und das in einem Umfeld mit Krieg, Inflation und gestiegenen Preisen", betont Özdemir. Er findet, besser jetzt erste Schritte machen, als gar nicht anzufangen. In vielen Bereichen wolle er noch nachbessern. Frühere Bundesregierungen hätten längst loslegen können und müssen.

Als nächstes werden sich die Abgeordneten im Bundestag mit dem Umbau der Nutztierhaltung beschäftigten. Vermutlich im Juni wird das Parlament über die Ergebnisse dieser Sondersitzung beraten.