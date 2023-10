Ein Kalb, für das das Gras auf der anderen Seite einfach immer grüner ist. Die Liesl, ein kleines Weihnachtswunder mit rührender Geschichte, ist in Steinebach am Wörthsee mittlerweile schon bekannt dafür, oft mal stiften zu gehen. Jetzt hat sie deswegen sogar ein Schild mit wichtigen Hinweisen bekommen. [mehr - zum Artikel: Scottish Highlands - Das Highland-Kalb, das so gerne ausbüxt ]