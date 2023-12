Niederländische Bahn sucht Besitzer für Fundtiere Kleine Kuscheltier-Eigentümer dringend gesucht

Auch die kleine Besitzerin oder der kleine Besitzer von Eddie, der Ente, wird gesucht.

In der Woche der verlorenen Kuscheltiere, #WeekVanDeVerlorenKnuffel, suchen die Niederländischen Eisenbahnen die Besitzer und Besitzerinnen von Teddybären, Plüschgiraffen, Knuddel-Entchen und Stoffhasen, die in Bahnhöfen und Zügen gefunden, aber nie abgeholt wurden. Die Bahn in den Niederlanden, die "Nederlandse Spoorwegen", postet Bilder der Tierchen auf X, Facebook und Instagram - in der Hoffnung, dass die Bilder geteilt werden und dann die Kuscheltiere ihren Weg nach Hause wiederfinden, für fröhliche Wiedersehen zu Weihnachten. Über 100 Kuscheltiere sind in Zügen und an Bahnhöfen 2023 in den Niederlanden gefunden worden.

Wir wünschen dieser netten Aktion viel Erfolg.