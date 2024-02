Kröte Frieder reist im Supermarkt-Salat ein Aus dem Feldsalat zum Haustier mit Rekord-Alter

Im November 2015 war das, dieser denkwürdige Einkauf. Mama Isabel ging mit Sohn Jasper in den Supermarkt, Feldsalat besorgen. Der kommt zu dieser Jahreszeit häufig aus Frankreich - in diesem Fall stammten die Packungen aus der Gegend von Nantes. "Wir nahmen uns eine der Packungen", erinnert sich Mama Isabel im Gespräch mit BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn, "und ich sah oben auf liegend etwas Braunes. Ich dachte noch, naja, das sieht irgendwie wie ein Blatt aus - ob der Salat wohl frisch genug ist?" Beim genauen Hinsehen dann die Überraschung: "Plötzlich guckt mich ein wunderbares goldenes Auge an, und ich stellte fest, es ist eine Kröte, die damals so in etwa daumennagelgroß war." Eine Kröte. Im Salat. Direkt unter der Klarsichtfolie.

Kröterich Frieder Zuhause bei seiner Familie Mal ehrlich, die meisten von uns hätten in so einer Situation wahrscheinlich den Salat zurück ins Regal gestellt oder die Ware an der Kasse reklamiert. Nicht so Isabel, denn: "Ich dachte mir, dann wird das Tier wahrscheinlich in den Müll geschmissen oder ausgesetzt - bei 15 Grad minus… Und dann haben mein Sohn und ich uns angeguckt und beschlossen 'Die Kröte retten wir!'"

Kröterich Frieder im Bade Damit das Essen wie geplant mit Salat stattfinden konnte, legten die beiden noch eine zweite Packung Feldsalat in den Einkaufskorb und machten sich auf zur Kasse. Wo sie zur Belustigung der kompletten Kassenschlage ganz brav anmeldeten, dass sie diese Kröte inklusive des Salates käuflich erwerben wollten. Die mit der Situation verständlicherweise etwas überforderte Kassiererin berechnete ihnen je 69 Cent für den Feldsalat bzw. die Kröten-Salatmischung.

Kröterich Frieder mit Rekord-Alter

Bei Geburtshelferkröten betreiben die Männchen Brutpflege: Sie tragen die befruchteten Laichschnüre um die Hinterbeine gewickelt mit sich herum. Neun Jahre sind seit diesem Supermarkt-"Schnäppchenkauf" vergangen. Kröterich Frieder - eine Geburtshelferkröte, wie Mutter Isabel herausgefunden hat - bezieht regelmäßige Mahlzeiten in Form von Heimchen (kleinen Grillen) und lebt in einem eigenen Terrarium mit Sandboden, Pflanzen und Versteckmöglichkeiten munter vor sich hin. Ihn scheint es nicht zu stören, dass ihm noch vor Jahren ein ausgewiesener Geburtshelferkröten-Spezialist aus Thüringen eine maximale Lebenserwartung von nur zirka fünf Jahren vorhergesagt hatte. "Theorie is' eh nur Quaak", denkt sich der gute Frieder wahrscheinlich.

