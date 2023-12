Pascals Aldoais' Plätzchen Aktion 10.000 Plätzchen für andere - backt er und verschenkt sie

Werkstudent Pascal Aldoais aus Krumbach backt in seiner Freizeit Plätzchen. So weit nicht ungewöhnlich. Aber: Er backt sehr, sehr viele Plätzchen und behält sie nicht für sich oder die Familie, sondern verschenkt und spendet die Tütchen mit den Platzerln an verschiedenen Orten: "Ich mache das mittlerweile für viele verschiedene Organisationen. Ich war im Altenheim oder bei der Tafel, ich schaue jedes Jahr, dass ich Leute finde, an die ich die Plätzchen spenden kann." Der 23Jährige verdient damit keinerlei Geld, er akzeptiert für seine Backkunst auch keine Geldspenden. Allerdings freut er sich über Sachspenden, also Backzutaten. Pascal kam während der Corona-Pandemie 2020 auf die Idee zu seiner Aktion. Die Kontaktbeschränkungen damals waren für den Weihnachtsfan der Startschuss für seine Mission "Rettet Weihnachten". Er stellte sich in seine Küche und begann zu backen. Die ersten Tütchen bekamen seine Freunde, die er damals nicht nach Hause einladen durfte.