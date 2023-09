Pflegeeltern von über 40 Kindern Diese Familie aus der Oberpfalz hat schon über 40 Pflegekinder aufgenommen

Pflegeeltern von über 40 Kindern

Diesmal hat BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn einen ganz besonderen Überraschungsgast bei "Wer? Wie? Was?" am Telefon: Christine aus der Oberpfalz. Sie und ihr Mann haben in den letzten Jahren schon über 40 Pflegekinder bei sich zu Hause aufgenommen, betreut und versorgt. Einige Kinder bleiben nur für kurze Zeit, andere so lange, bis sie ihr Leben selbst in den Hand nehmen können. Wie schafft man diesen Spagat zwischen Nähe und Distanz? Das erzählt sie im Gespräch mit Marcus Fahn auf BAYERN 1 - hier nachhören.