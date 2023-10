Schäfer über den Dächern von München Die Schafe dieses Bayern weiden mitten in der Großstadt

Die Schafe dieses Bayern weiden mitten in der Großstadt

Er ist ein Mann, der sich viele Gedanken über die Zukunft macht und so zum "Schäfer über den Dächern Münchens" wurde. Unser spannender Überraschungsgast bei "Wer? Wie? Was?" erzählt im Gespräch mit BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn, wie er auf die Idee kam, Schafe auf einem Hochhausdach mitten in der Stadt zu züchten, wie die Tiere dort leben und warum er Vorbild für andere Städte sein könnte.