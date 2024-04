Diese Einlaufkinder sind Senioren Die ganz besondere Einlaufeskorte der SpVgg Unterhaching

Beim Derby gegen 1860 München wird die SpVgg Unterhaching mit einem besonderen Einlauf aufwarten. Bei diesem Heimspiel laufen die Spieler des Drittligisten nicht mit Kindern an der Hand ins Stadion. Sie werden am Sonntag, 28.4.2024, mit Senioren und Seniorinnen an der Hand den Rasen betreten.