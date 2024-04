Unfallopfer sucht seine Retterin BAYERN 1 findet mutige Ersthelferin

Wenn man einen Unfall sieht: Immer anhalten!

Auf dem Weg zum Einkaufen entdeckt Steffi das verunfallte Motorrad. Für sie war sofort klar, dass sie anhält: "Ich bin dann direkt rüber und war sehr erleichtert, dass er ansprechbar war." Ihr berufliches Fachwissen hilft ihr in dieser Situation sehr. Es gelingt ihr, Klaus zu beruhigen und zu stabilisieren.



Ungünstige Bewegungen hätten seine Verletzungen noch deutlich verschlimmern können. Doch beide sind schnell ein gutes Team und können sogar in so einer schwierigen Situation gut miteinander reden. "Wir hatten lustige Gespräche vor Ort, das hat es dann auch erleichtert", sagt Steffi im Rückblick. Was ihr besonders wichtig ist: Anhalten geht immer. Selbst, wenn man nur den Notruf absetzt und bei demjenigen bleibt.