Weihnachtspost mit Herz Eine Weihnachtskarte gegen Einsamkeit

" Weihnachtspost mit Herz " wurde von der Ehrenamtsstelle im Landratsamt Kelheim sowie der Geschäftsstelle der Gesundheitsregionplus ins Leben gerufen und soll Menschen erreichen, für die die Vorweihnachtszeit mit nicht ganz so viel Vorfreude verbunden ist, die vielleicht alleine sind, keine Angehörigen mehr haben oder in einem Pflegeheim wohnen und wenig Besuch bekommen. Diesen Menschen soll ein Lächeln ins Gesicht gezaubert werden, so Franziska Neumeier, Geschäftsstellenleiterin Gesundheitsregionplus Landkreis Kelheim.

Weihnachtspost mit Herz - Und so gehts

Schreiben Sie eine Weihnachtskarte oder einen kleinen Brief mit positiven Gedanken oder Geschichten. Erzählen Sie zum Beispiel von einem besonders schönem Weihnachtsfest, wie Sie Weihnachten feiern oder was für Sie zu einem klassischen Weihnachtsfest dazugehört. Es geht darum dem oder der Lesenden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und der Person zu zeigen, dass man an sie denkt, so Franziska Neumeier im Gespräch mit BAYERN 1.