Gute Geschichten Mit schönen Neuigkeiten in den Tag starten

Der singende, jodelnde Hund

In einer der Guten Geschichten vom 11. September 2020 erzählt Marcus Fahn von den singenden Hochland-Hunde aus Neuguinea. Bislang glaubte man, sie seien in der Wildnis ausgestorben. Nur etwa 250 Exemplare weltweit leben in Zoos oder in Privathaushalten. Aber mitnichten: Jetzt konnte mittels DNA Analyse zweifelsfrei festgestellt werden, dass die so genannten Neuguinea-Dingos doch nicht aus der Wildnis verschwunden sind, sondern sich dort oben im Hochland von Papua wieder ansiedeln. Forschern war es gelungen, in 4.000 Metern Höhe Blutproben von drei Hunden zu nehmen. Und weil die Dingos nicht nur singen, sondern fast schon jodeln, zeigen wir Sie Ihnen hier im Video (aufgenommen leider nicht in der Wildnis, sondern im Zoo von San Diego):

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. New Guinea Singing Dog