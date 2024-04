DJane mit 85 Älteste DJane in Polen - Vika ist mit 85 an den Turntables

Für DJ Vika gibt es keine Grenzen - sie rockt auch noch mit 85 Jahren in Clubs und auf Partys als DJane und kommt damit richtig gut an - ihr Kalender ist voll mit Auftritten. Zeitgleich mit ihrem Renteneinstieg vor 25 Jahren startete sie ihre DJ-Karriere und das mit Erfolg. Sie ist für viele, auch ältere Menschen, inspirierend und viele Gäste kommen ihretwegen auf Veranstaltungen. In Polen ist sie bereits eine Art Kultfigur und deswegen wurde ein Kinofilm über sie gedreht - in dem sie natürlich auch mitwirkt - der vor allem zeigen will, dass man auch anders alt werden kann.