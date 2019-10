08.10.2019, 16:18 Uhr

Zum Welt-Rheuma-Tag: "Rheuma ist anders, als du denkst"

Wer an Rheuma denkt, denkt meist an ältere Menschen. Doch das stimmt nicht. In Deutschland leiden rund 20.000 Kinder und Jugendliche an einer rheumatischen Erkrankung. Auf Sport sollten Rheumatiker nicht verzichten. Er ist sogar wichtig für sie.