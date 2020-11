Wie CO2-Staubsauger das Klima retten können

Erster Prototyp der Direct Air Capture-Anlagen

Das CO2-Absaugen ist ein platzsparendes Verfahren, doch es ist sehr teuer und benötigt selbst viel Energie für die chemische Reaktion der Filterung. Ein erster Prototyp dieser Direct Air Capture-Anlagen wird auf einer Müllverbrennungsanlage in der Schweiz getestet. Die ehemaligen Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, die Gründer des Start-Ups, wollen mit ihren Filteranlagen bis zum Jahr 2025 rund ein Prozent der globalen CO2-Emissionen aus der Luft filtern, folglich rund 300 Millionen Tonnen pro Jahr einsammeln. Damit sie diese Ziele erreichen, sind allerdings 250.000 CO2-Filteranlagen nötig.

Negative Emissionen für den Klimaschutz speichern

Doch wohin mit dem entnommenen CO2? Die Direct Air Capture-Anlage in der Schweiz wird durch die Abwärme der Müllverwertung betrieben. Was hier an CO2 gefiltert wird, gelangt in das benachbarte Gewächshaus oder wird gespeichert. Die Speicherung soll verhindern, dass das klimaschädliche Kohlendioxid zurück in die Atmosphäre gelangt. In Deutschland ist die CO2-Speicherung allerdings sehr umstritten und in einigen Bundesländern verboten.