Eine Milliarde Hektar Wald gegen die Klimakrise

Wie viele Bäume könnten auf der Erde wachsen und wie viel Kohlendioxid könnten sie speichern? Eine ganze Menge, schreiben Forscher von der ETH Zürich und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO in Rom in der Fachzeitschrift Science: Auf der Erde könnten so viele Bäume wachsen, dass sie den C02-Gehalt der Atmosphäre um fast 25 Prozent reduzieren könnten.

"Wir alle wissen, dass die Wiederaufforstung von Wäldern eine Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels spielen könnte. Allerdings fehlte uns das wissenschaftliche Verständnis, wie groß der Effekt wäre. Unsere Studie zeigt, dass Wiederbewaldung das beste Mittel gegen den Klimawandel ist, das wir heute haben." Thomas Crowther, Departement Umweltsystemwissenschaften ETH Zürich

Bäume fangen Kohlendioxid aus der Atmosphäre ein und beseitigen es. Weitreichende Aufforstung gilt daher als eine der effektivsten Waffen gegen den Klimawandel. Laut des jüngsten Berichts des Weltklimarates (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) wären eine Milliarde Hektar zusätzlicher Wald notwendig, um die Erderwärmung bis zum Jahr 2050 auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Das entspricht etwa der Fläche der USA. Unklar war bisher jedoch, ob diese Wiederaufforstungsziele überhaupt erfüllbar sind, denn die Forscher wissen nicht, wie viel Waldfläche unter derzeitigen oder künftigen Klimabedingungen auf der Erde möglich ist.