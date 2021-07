InSight: Mars liefert tiefe Einblicke in sein Inneres

Mars ist wie die Erde aus Kern, Mantel und Kruste aufgebaut

Das Ergebnis: Der Mars hat einen großen, wohl noch flüssigen Kern in seiner Mitte, darüber einen flüssigen Mantel und ganz außen eine Kruste, die viel dünner ist als angenommen. Damit ist unser Nachbar in ähnlichen Schichten aufgebaut wie die Erde. Drei Studien zu Kruste, Mantel und Kern des Mars erschienen jetzt im Fachmagazin Science, an denen vor allem französische und schweizer Wissenschaftler beteiligt waren.

Entstanden sind diese verschiedenen Schichten in den ersten rund zehn Millionen Jahren seit seiner Entstehung vor vier Milliarden Jahren. Damals ballte sich der Mars aus dem Material zusammen, das als Staubscheibe um unsere noch junge Sonne kreiste, und wurde dadurch stark erhitzt. Beim allmählichen Erkalten haben sich die drei Schichten ausdifferenziert. Und dieser Prozess ist noch nicht zu Ende: Der Mars kühlt immer noch ab, wie auch die Erde.

Ob sein Kern im Innersten fest ist wie der Erdkern, konnten die Forscher bislang noch nicht feststellen. Außen ist der Marskern in jedem Fall flüssig - wie der Erdkern auch. Der Marskern beträgt 1.800 Kilometer im Radius, etwa halb so viel wie der Erdkern. Mars ist aber auch ingesamt im Radius nur etwa halb so groß wie die Erde. Darüber liegt ein flüssiger Gesteinsmantel von rund 1.500 Kilometer Dicke, wie er auch bei der Erde besteht, allerdings dicker.

Die Kruste des Mars besteht aus zwei bis drei Schichten und ist nur zwanzig Kilometer dick, wenn man die obersten beiden Schichten zur Kruste zählt, oder 37 Kilometer, zählt man die dritte Schicht darunter mit dazu. Damit ist die Marskruste deutlich dünner als die Erdkruste mit rund sechzig Kilometern Dicke. Angenommen hatte man beim Mars eine Krustendicke von dreißig bis hundert Kilometern.

Keine Kontinente, aber trotzdem Beben auf dem Mars

Anders als die Erde hat der Mars keine Kontinentalplatten und somit auch keine Plattentektonik, die auf der Erde hauptverantwortlich für Erdbeben ist. Die Kruste des Mars besteht aus einer einzigen, nicht durchbrochenen Schicht. Da aber auch diese Kruste Falten, Verwerfungen und Brüche hat und sich bei der andauernden Abkühlung des Mars zusammenzieht, entstehen dennoch Marsbeben.