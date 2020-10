Mars aktuell gut sichtbar: So entdecken Sie den roten Planeten

Um Mars herum sind kaum auffällige Sterne, denn er befindet sich im eher blassen Sternbild Fische. Doch über Mars können Sie das Herbstviereck Pegasus ausmachen - ein helles Viereck, das typisch ist für die Oktobernacht. Rechts und links von dem hellen Planeten verbergen sich noch die zwei fernen Gasplaneten Uranus und Neptun, die Sie aber mit bloßem Auge nicht sehen können. Für diese beiden besuchen Sie am besten eine Sternwarte in Ihrer Nähe.

Opposition - was heißt das?

Da die Planeten unterschiedlich schnell um die Sonne kreisen, überholen sie einander immer wieder. An den äußeren Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun flitzt die schnellere Erde einmal im Jahr vorbei: Sie überholt sie auf der Innenbahn. Dabei gibt es einen Moment, in dem der Planet, die Erde und die Sonne auf einer Linie liegen: die Opposition. Den Mars überholt die Erde allerdings nur etwa alle zwei Jahre, weil Mars halb so schnell ist wie die Erde.

Die Opposition ist auch immer der Moment, in dem ein Planet der Erde am nächsten ist. Mars ist am 14. Oktober "nur" gut 62 Millionen Kilometer von uns entfernt. In kosmischen Dimensionen ein Katzensprung, Jupiter ist zu seiner Opposition fast zehnmal weiter weg.