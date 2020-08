Nachtleuchten auf dem Mars auf der Spur

Chemische "Solarzelle" in der Atmosphäre des Mars

Was den Mars nachts zum Leuchten bringt, ist gar nicht so kompliziert: Wie bei einer Solarzelle wird die Mesosphäre des Mars, die obere Atmosphärenschicht in 80 bis 120 Kilometern Höhe, von der Sonne tagsüber "aufgeladen" und gibt dann nachts die Energie als Leuchten ab. Genauer gesagt, spaltet UV-Strahlung der Sonne Kohlendioxidmoleküle (CO2) und molekularen Stickstoff (N2) der Mars-Atmosphäre in die einzelnen Atome auf: Kohlenstoff (C), Stickstoff (N) und Sauerstoff (O).

Auf der Nachtseite des Planeten kühlt die Atmosphäre stark ab, um mehr als 26 Grad Celsius, und sinkt um bis zu 40 Kilometer tiefer. Das führt dazu, dass sich Sauerstoff- und Stickstoff-Atome zu Stickstoffmonoxid (NO) verbinden und dabei Energie freisetzen - in Form eines im UV-Licht leuchtenden Photons.