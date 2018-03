Die Sonne ist wieder auf unserer Seite: Ihre Bahn über den Himmel verläuft seit dem Frühlingsanfang im März nördlich des Äquators. Die Tage werden spürbar länger und das Sonnenlicht intensiver. Denn mittags klettert die Sonne täglich höher, bis sie Ende April mittags 57 Grad hoch im Süden steht - eine ganze Handbreit (zehn Grad) höher als zu Monatsbeginn. Das bedeutet mehr und länger Licht für uns! Zum Frühlingsbeginn herrschte noch Tagundnachtgleiche, doch im April liegt die Sonne vorn.

Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und Dämmerungszeiten im April

Sonnenaufgang ist Anfang April gegen sieben Uhr morgens, Sonnenuntergang um Viertel vor acht Uhr abends - fast 13 Stunden lang ist die Sonne über dem Horizont. Bis zum Monatsende wachsen die Tage mehr als anderthalb Stunden an: Ende April ist der Sonnenaufgang schon eine Stunde früher gegen sechs Uhr, der Sonnenuntergang gegen halb neun Uhr bringt abends eine Dreiviertelstunde mehr Sonnenlicht.

Tageslänge & Dämmerung (Zeiten für München) April 1.4. 30.4. Beginn astron. Dämmerung 5.04 Uhr 3.49 Uhr Sonnenaufgang 6.53 Uhr 5.58 Uhr Tageslänge 12 h 51 min 14 h 28 min Sonnenuntergang 19.44 Uhr 20.26 Uhr Ende astron. Dämmerung 21.33 Uhr 22.35 Uhr

Entsprechend schrumpft die Nacht. Zu Monatsbeginn dauert die richtig finstre Nacht noch von halb zehn Uhr abends bis fünf Uhr in der Früh, Ende April nur noch von halb elf bis Viertel vor vier Uhr. Das sind zwei Stunden weniger, in denen Sie auch lichtschwache Objekte oder zarte Sternschnuppen am Firmament ausmachen können.

Sonne & Sternbilder



Auf ihrer Reise durch die Sternbilder tritt die Sonne am 18. April aus den Fischen ins Sternbild Widder. Diese beiden Sternbilder können Sie daher im April nicht erblicken - aber viele andere, die sich lohnen.

Astrologisch gesehen ist sie ein Sternzeichen weiter und erreicht am 21. April den Stier.