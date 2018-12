Tageslänge wächst um eine Stunde

Das neue Jahr beginnt noch recht finster: Sonnenaufgang ist am 1. Januar erst nach acht Uhr, Sonnenuntergang bereits um halb fünf Uhr, nach nur achteinhalb Stunden. Doch jetzt werden die Tage endlich wieder länger, um eine ganze Stunde in diesem Monat: Ende Januar geht die Sonne zwanzig Minuten früher auf und vierzig Minuten später unter. Sonnenaufgang ist dann schon um Viertel vor acht Uhr, Sonnenuntergang erst nach fünf Uhr. Damit gibt's am Monatsende wieder neuneinhalb Stunden Tageslicht.

Pi mal Daumen: Maßnehmen am Firmament

Der Lauf der Sonne über den Himmel wird auch wieder etwas steiler. Jeden Mittag steigt sie etwas höher über den Horizont, bis sie Ende Januar mittags fast 25 Grad über dem Horizont steht, zweieinhalb Handbreit hoch. Das sind immerhin knapp sechs Grad (drei Fingerbreit) mehr als zu Jahresbeginn, fast dreißig Prozent.

Tageslänge & Dämmerung (Zeiten für München) 1.1. 31.1. Beginn astron. Dämmerung 6.10 Uhr 5.56 Uhr Sonnenaufgang 8.04 Uhr 7.43 Uhr Tageslänge 8 h 26 min 9 h 28 min Sonnenuntergang 16.30 Uhr 17.11 Uhr Ende astron. Dämmerung 18.24 Uhr 18.59 Uhr

Eine Stunde weniger Nacht

Tageslänge im Januar - schon ein kleines bisschen mehr

Die Nacht schrumpft um eine Dreiviertelstunde: Während es zu Monatsbeginn noch von halb sieben Uhr abends bis nach sechs Uhr morgens stockfinster ist - fast zwölf Stunden lang -, endet die Abenddämmerung Ende Januar erst eine halbe Stunde später um sieben Uhr, die Morgendämmerung setzt eine Viertelstunde eher gegen sechs Uhr ein.

Ausgerechnet im tiefsten Winter sind wir der Sonne so nah wie nie im Jahr: Am 3. Januar erreicht die Erde ihren sonnennächsten Punkt, das Perihel ihrer Umlaufbahn. Sie ist an diesem Tag "nur" 147 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt - immerhin fünf Millionen Kilometer näher als im Juli, wenn sie sich am sonnenfernsten Punkt (Aphel) befindet. Das Licht der Sonne ist jetzt acht Minuten und zehn Sekunden zu uns unterwegs - 17 Sekunden schneller als im Juli. Auf der Südhalbkugel der Erde, wo gerade Sommer ist, mag sich das stimmiger anfühlen, doch die Sonnennähe oder -ferne hat mit den Jahreszeiten gar nichts zu tun. Diese entstehen nur durch die Neigung der Erdachse, nicht durch unseren Abstand zur Sonne.

Sonne & Sternbilder



Am 20. Januar wechselt die Sonne auf ihrer Reise durch die Sternbilder vom Sternbild Schütze in den Steinbock. Diese beiden Sternbilder können Sie daher im Januar nicht erblicken - aber viele andere, die sich lohnen.

Astrologisch betrachtet ist sie schon ein Sternzeichen weiter und wechselt zur gleichen Zeit vom Steinbock ins Tierkreiszeichen Wassermann. Denn Horoskope halten sich nicht an den wirklichen Sonnenstand.