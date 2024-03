Schmerzhafte, juckende Bisse: Zunahme von Kriebelmücken erwartet

Welche Kriebelmücken-Art profitiert vom Klimawandel?

In Deutschland kommen 57 der bisher 2.000 bekannten Kriebelmücken-Arten vor. Die Forschenden haben mit Datensätzen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen die zwölf häufigsten dort heimischen Arten in drei Gruppen unterteilt: "Arten, die an Gewässeroberläufen leben, über verschiedene Landschaften weit verbreitete Arten und Tieflandarten", sagt Sarah Cunze von der Universität Frankfurt.

Zu den Nutznießern der zukünftig höheren Temperaturen gehören die Tieflandarten. Sie würden sich durch eine höhere Toleranz gegenüber menschengemachten Veränderungen auszeichnen und könnten in Zukunft häufiger auftreten, so die Forschenden. Zu ihnen gehören auch medizinisch bedeutende Arten. Sie haben ein besonders aggressives Verhalten gegenüber Säugetieren und Menschen und treten häufig in sehr großer Zahl auf. Die Gruppe der Arten mit einem Verbreitungsschwerpunkt in den Gewässeroberläufen wird aufgrund steigender Temperaturen und zunehmender chemischer Belastung der Gewässer hingegen als potenziell gefährdet eingeschätzt.

Was kann man gegen Kriebelmücken tun?

Anders als andere Mückenarten kommen die Kriebelmücken in der Regel nur im Freien vor. Wer sich also sicher dagegen schützen will, müsste im Haus bleiben - eine wenig praktikable Maßnahme. Zumindest aber kann man die Umgebung, die die Mücken bevorzugen, meiden oder sich durch lange Kleidung schützen. Durch den Stoff können Kriebelmücken - im Gegensatz zur Stechmücke mit ihrem Rüssel - nicht beißen. Wem das im Sommer zu warm ist, kann es auch mit herkömmlichen Mückensprays versuchen.