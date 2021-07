Harmlose Bernsteinschabe - oft verwechselt mit fieser Kakerlake

Im Sommer immer ein Problem: Wenn am Abend die Fenster und Terrassentüren offenstehen, fühlen sich viele Insekten durch das Licht magisch angezogen und kommen ins Haus oder in die Wohnung geflogen. So auch die Bernstein-Waldschabe, wie ihr korrekter Name lautet.

Die Bernstein-Waldschabe wird häufig mit der Deutschen Schabe, der Kakerlake, verwechselt. Auch wenn sie der gleichen Familie entstammen: Schabe ist nicht gleich Schabe. Zwar sehen sie sich sehr ähnlich, aber die Bernstein-Waldschabe ist völlig harmlos - im Gegensatz zur Kakerlake.

Kakerlaken sind die bösen Schaben

Kakerlaken sind Schädlinge und machen sich überall dort breit, wo die Lebensbedingungen stimmen - sie mögen es feucht und warm. Sie brauchen unsere Lebensmittel und fressen praktisch alles. Sie sind potentielle Krankheitsüberträger und können Erreger von allen möglichen Krankheiten auf den Menschen übertragen - seien es Salmonellen, Hepatitis, Magen-Darm-Infekte oder andere - die Bandbreite ist groß. Um sie wieder loszuwerden, muss man einen Schädlingsbekämpfer einschalten. Denn wenn Sie eine Kakerlake gesichtet haben, können Sie sicher sein: Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Wie erkennt man eine Bernstein-Waldschabe?

Die Bernstein-Waldschabe ist circa 1,5 Zentimeter groß und schmal. Ihre Färbung ist tatsächlich bernsteinfarben, ein helles Braun. Die Flügel ragen über ihren Hinterleib hinaus und ihr Halsschild ist einfarbig blass, an den Rändern durchscheinend. Ihre Fühler sind ungefähr so lang wie ihr Körper. An den Beinchen haben sie deutlich weniger und kürzere Dornen als Kakerlaken. Die Deutsche Schabe hat zwei dunkle Längsstreifen am Halsschild, die sie von der Bernstein-Waldschabe abhebt. Letztendlich ist eine Unterscheidung für den Laien jedoch sehr schwierig.

Deutliche Unterscheidungsmerkmale Bernstein-Waldschabe und Kakerlake