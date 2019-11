Klimawandel: Neue Risiken für Zugvögel

Auch Vögel anderer Arten verkürzen die Wege, etwa Weißstörche, die in Spanien statt in Afrika überwintern. Manche Art bleibt gleich ganz im heimischen Brutgebiet - was Risiken birgt. Denn ist der Winter dann doch einmal kalt und schneereich, sind die dagebliebene Tiere, die keine Nahrung mehr finden, dem Tode geweiht. Erst vor einigen Jahren sei es dem in Auwäldern lebenden Zilpzalp so ergangen, sagt MPI-Ornithologe Bauer.

Intensive Landwirtschaft: Ein Problem nicht nur für Standvögel

Aktuell, so Experte Bauer, nähmen die Bestände von Langstreckenziehern stärker ab als die von Standvögeln und Kurzstreckenziehern. Dabei sei der Klimawandel nicht der einzige Faktor. Für die hier bleibenden Wintervögel sei es zunehmend schwieriger, in den von industrialisierter Landwirtschaft geprägten Regionen über den Winter zu kommen. Kahle Felder statt Stoppelbrachen böten den Vögeln im Winter zu wenige Versteckmöglichkeiten. "Früher hat man im Winter nicht neu eingesät, sondern hat es stehen lassen und erst im Frühjahr angesät." Angesichts kahler Felder müssten Vögel mancher Arten nun weiterziehen und versuchen, irgendwo noch Stoppelfelder zu finden, so Bauer. Nicht immer gelinge das, denn in anderen Ländern Westeuropas sehe es im Hinblick auf die Landschaften ähnlich aus.

Bei allen Problemen der Zugvögel geben es aber auch positive Aspekte, beton MPI-Experte Hans-Günther Bauer. "Wir können auch erfolgreich sein beim Schutz mancher Vogelarten." Die Zahl der Langstreckenzieher Storch und Kranich nehme zu - weil sie besonders geschützt würden.