Kernfusion: Wann bekommen wir die unerschöpfliche Energiequelle?

Einfach die Sonne im Miniaturformat nachbauen und all unsere Probleme bei der Energieversorgung wären gelöst – das scheint die Kernfusion zu versprechen. Seit Jahrzehnten forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der ganzen Welt daran, diese Energiequelle auch auf der Erde anzuzapfen: Nun scheint dies erstmals gelungen zu sein, nämlich im Dezember 2022 am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Forschenden haben es erstmals geschafft, mehr Energie aus der Verschmelzung von Atomkernen herauszuholen, als sie reingesteckt haben.

Weltweit wird an Kernfusion geforscht, auch in Bayern

So eine positive Energiebilanz ist für ein Kraftwerk, das elektrischen Strom erzeugen soll, eine minimale Voraussetzung. Trotzdem ist ein Kernfusions-Kraftwerk, betonen auch alle Beteiligten am Experiment, weiterhin mindestens Jahrzehnte entfernt.

Doch nicht nur in den USA, auch in Bayern, Deutschland und Europa wird an der Kernfusion als Weg zur Energieerzeugung geforscht, und das seit Jahrzehnten. Wie realistisch ist es also, dass eines Tages ein Kernfusions-Kraftwerk unseren Strom liefert?

Energieerzeugung nach dem Vorbild der Sonne

Dass die Kernfusion Energie erzeugt, erleben wir alle jeden Tag: Denn unsere Sonne macht seit Jahrmilliarden nichts anderes, als in ihrem Inneren Kernfusion zu betreiben. Dabei verschmelzen im Inneren der Sonne Atomkerne – nämlich Wasserstoff-Kerne – zu Helium-Kernen. Weil die Helium-Kerne leichter sind als die Wasserstoff-Kerne, aus denen sie ursprünglich entstanden sind, wird bei diesem Prozess Energie freigesetzt. Das für uns sichtbare Endergebnis: Die Sonne scheint.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt würden diesen Prozess gerne nachbauen. Doch bislang ist ihnen das nur unkontrolliert gelungen, nämlich in Wasserstoffbomben. Zu deren Planung und Entwicklung wurde das Lawrence Livermore National Laboratory in den 1950er-Jahren überhaupt erst gebaut.

Kernfusion zu zivilen Zwecken und zur Energieerzeugung zu nutzen, setzt aber voraus, dass der Fusions-Prozess kontrolliert abläuft. Damit Atomkerne überhaupt miteinander verschmelzen, müssen die Forschenden extreme Bedingungen schaffen: Temperaturen von mehreren Millionen Grad Celsius beispielsweise. Jedes Kernfusions-Experiment braucht daher erst mal das, was es eigentlich freisetzen soll: Energie.

Experiment mit Laserstrahlen

Genau hier gelang der "Durchbruch", den das Lawrence Livermore National Laboratory nun verkünden konnte. In der Anlage wird eine Art Kugel aus fusionsfähigem Material – nämlich Deuterium und Tritium, also schwerer und überschwerer Wasserstoff – mithilfe von hochenergetischen Laserstrahlen zum Verschmelzen gebracht. Im Experiment erhitzten 192 Laser die nur wenige Millimeter große Brennstoffkammer auf mehr als drei Millionen Grad Celsius.

Rund zwei Millionen Joule an Laserenergie konnten dabei knapp drei Millionen Joule an freigesetzter Energie rausholen. "Wenn die Zahlen so stehen bleiben, und 2,1 Millionen Joule tatsächlich die Energie der gesamten Laserpulse, die synchron abgegeben wurden, meint, wäre dies in der Tat ein sehr beachtlicher, ja durchaus historischer, Erfolg", sagt Klaus Hesch vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) zu diesem Ergebnis. Klaus Hesch merkt dazu aber auch an, dass die Ergebnisse dieses Experiments noch nicht bestätigt seien, soll heißen: Zunächst einmal muss das Experiment wiederholt werden. Auch die entsprechende Fachpublikation, von unabhängigen Experten begutachtet, steht noch aus.

Übrigens klingt zwei Millionen Joule - oder anders ausgedrückt: 2.000 Kilojoule - zwar nach viel, ist es aber nicht: Es entspricht ungefähr dem Energiewert einer handelsüblichen Tafel Schokolade.

Kernfusion unterm Strich immer noch nicht energieeffizient

Dazu kommt, dass die gesamte Anlage rund 300 Millionen Joule an Energie benötigte, um überhaupt die zwei Millionen Joule an Laserenergie zu liefern. Unterm Strich hat also auch dieser potenzielle Durchbruch weit mehr Energie gekostet, als er gebracht hat. Bei diesem Experiment handelte es sich zudem um einen einzelnen "Schuss" mit einem Laser. Ein Kraftwerk, das auf diesem Prinzip beruht, bräuchte voraussichtlich rund zehn solcher Laserschüsse pro Minute.

Daraus wird schnell ersichtlich: "Selbstverständlich hat man damit noch kein Kraftwerk", sagt Klaus Hesch. Das stimmt nicht gerade enthusiastisch, gerade angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits seit Jahrzehnten an der Kernfusion forschen. Auch bayerische und andere Einrichtungen in Deutschland arbeiten an der Verschmelzung von Atomkernen.