Junge Forschende begeistert: Nobelpreisträgertreffen in Lindau

Fast eine Woche lang hatten etwa 600 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Gelegenheit, mit rund vierzig Nobelpreisträgern ins Gespräch zu kommen, beim 72. Nobelpreisträgertreffen in Lindau am Bodensee. Nach der Corona-Pause endlich wieder in Präsenz. Gut gelaunt und bei bestem Wetter trafen sich die klügsten Köpfe der Welt vom 24. bis zum 30. Juni 2023.

Junge, aufstrebende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind vom Nobelpreisträgertreffen begeistert: Sie lassen sich gern von "den Alten" inspirieren und freuen sich über angeregte Gespräche mit den prämierten Forscherinnen und Forschern. Wir haben zwei der jungen Forschenden in Lindau gefragt, was dieses Treffen so außerordentlich macht.

Dem Nobelpreisträger in der Kaffeeschlange Fragen stellen

Umair Munawar ist ein dreißigjähriger Molekularbiologe am Uniklinikum Würzburg – Spezialgebiet Knochenmarkskrebs, das sogenannte multiple Myelom. Er kommt aus Pakistan, lebt seit sechs Jahren in Deutschland und machte seinen Doktortitel am Comprehensive Cancer Center der Uni Würzburg.

"Es ist wirklich ein verrückter Ort hier. Du liest schon lang von all diesen berühmten Leuten in den großen bahnbrechenden Studien. Und du verbindest mit diesen Namen kein Gesicht, du denkst, die triffst du eh niemals. Aber plötzlich stehst du hier in Lindau in einer Schlange für Kaffee und dann steht hinter dir der berühmteste Forscher zum Thema Zellbiologie. Und du denkst: Hey, Tim, schön, dich hier zu treffen." Umair Munawar, Nachwuchsforscher

Tim, das ist Tim Hunt: Britischer Biochemiker und Nobelpreisträger für seine Entdeckungen rund um den Zyklus der Zelle. Umair Munawar konnte ihm ein paar Fragen stellen zum Thema Zellregulierung und Zellvermehrung, das interessiert ihn als Krebsforscher.

Wie junge Forscher zum Nobelpreisträgertreffen kommen

Umair Munawar ist einer von etwa 600 sogenannten Young Scientists, jungen Forschenden aus aller Welt, die hier in Lindau auf die berühmten, preisgekrönten Forschenden treffen. Etwa 3.000 bewerben sich jedes Jahr, manche tun das selbst, viele werden vorgeschlagen, so wie Umair Munawar. Und manche gelangen über Stiftungen nach Lindau. So war es bei Sophia Stock, Medizinerin und ebenfalls Krebsforscherin an der Münchner LMU:

"Es ist ja ein sehr, sehr besonderes Event, weil man sonst nie in der Form überhaupt mit Nobelpreisträgern in Kontakt kommt. In den ersten Tagen bekommt man Einblicke durch die verschiedenen Vorträge, die die Nobelpreisträger halten, und die verschiedenen Diskussionsrunden." Sophia Stock, Krebsforscherin