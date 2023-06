Nobelpreisträgertagung in Lindau: Der Nachwuchs wills wissen

In Lindau wurde die 72. Nobelpreisträgertagung eröffnet. Die Präsidentin des Kuratoriums, Bettina Gräfin Bernadotte af Wisborg, bezeichnete die Tagung zum Auftakt als Neustart nach drei schwierigen Jahren. Sie blickte zurück auf die Covid-19-Pandemie. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Physiologie und Medizin.

600 Nachwuchswissenschaftler treffen auf rund 40 Nobelpreisträger

Die Nobelpreisträgertagung war während dieser Zeit vor allem digital abgehalten worden. In diesem Jahr können die Gäste ohne Einschränkungen anreisen; persönliche Treffen sind wieder möglich. Sie wolle deshalb nach vorne blicken, sagte Bernadotte in ihrer Eröffnungsrede. Erwartet werden wieder mehr als 600 Nachwuchswissenschaftlerinnen und –wissenschaftler aus der ganzen Welt. Sie treffen auf rund 40 Nobelpreisträgerinnen und –träger, die in diesem Jahr nach Lindau reisen wollen.

Darunter auch Theresa Brand. Sie steht noch am Anfang ihrer Karriere; grade hat sie ihren Doktor gemacht. Sie forscht zu Herz- und Kreislaufkrankheiten an der Universität in Würzburg. Die Tagung in Lindau ist für sie eine Chance: "Das finde ich eben hier toll, dass es die Möglichkeit gibt, in ein privates Gespräch mit den großen Helden der Wissenschaft zu treten."

Eins der Kernthemen: Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit

Rund eine Woche lang stehen nun zahlreiche Diskussionen und Vorträge an, zu Themen wie Vielfalt in der Wissenschaft, zu Künstlicher Intelligenz und zum Klimawandel - und dessen Auswirkungen auf die Gesundheit. "Ich sehe schon ein großes Problem auch für die Gesundheit der Menschen auf uns zukommen, weil steigende Temperaturen und extremere Wetterereignisse, aber auch sowas wie Luftverschmutzung und mehr Feinstaub durchaus ja einen großen Anteil an der Krankheitsentstehung von ganz ganz vielen Krankheiten auf die Menschheit hat", sagt Brand. Sie fordert deshalb die Politik auf, zu handeln.

Rund 40 junge Forschende werden über ihre Arbeit berichten. Im Vordergrund steht der wissenschaftliche Austausch der Forschergenerationen. So ist in diesem Jahr etwa auch der dänische Chemiker Morten Meldal zu Gast. 1986 war er selbst als 32-jähriger Wissenschaftler in Lindau, nun ist er als Nobelpreisträger von 2022 in Chemie zurück an den Bodensee gekehrt. Der deutsche Chemie-Nobelpreisträger von 2014 und Max-Planck-Forscher Stefan Hell soll laut Programm am Dienstag eine Vorlesung halten.

