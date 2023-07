Frankreich erlebt fünfte Krawall-Nacht in Folge

Frankreich kommt auch in der fünften Nacht nach dem Tod eines Jugendlichen durch eine Polizeikugel nicht zur Ruhe. Während in einigen Städten die Lage weniger angespannt schien als in den Nächten zuvor, kam es vor allem in Paris, Marseille und Lyon erneut zu Krawallen.

Plünderungen und Sachbeschädigungen

Auf der berühmten Pariser Einkaufsstraße Champs-Elysées war die Präsenz der Sicherheitskräfte massiv, wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Kleine Gruppen von in Schwarz gekleideten jungen Männern liefen unter den Augen der Polizisten an den Geschäften entlang, die durch Gitter und Holzplanken vor Plünderungen geschützt waren. Gegen 01.30 Uhr begannen die Sicherheitskräfte damit, die letzten verbliebenen Gruppen von Protestierenden aufzulösen.

In Lyon und Nizza kam es erneut zu Plünderungen. In Marseille lösten die Sicherheitskräfte Ansammlungen junger Menschen im Stadtzentrum auf. Dort war zuvor eine Waffenkammer geplündert worden, deshalb rückte die Polizei mit gepanzerten Fahrzeugen, Hubschraubern und Spezialtruppen aus.

Erneut hunderte Festnahmen

Nach Angaben von Innenminister Gérald Darmanin wurden vergangene Nacht insgesamt mindestens 427 Menschen festgenommen. Trotz alledem sei die Nacht "dank des entschlossenen Vorgehens der Ordnungskräfte" eine ruhigere gewesen, twitterte er.

Premierministerin Élisabeth Borne lobte die Einsatzkräfte: Angesichts der Gewalttätigkeiten zeigten sie beispielhaften Mut, schrieb sie auf Twitter. 45.000 Polizisten und Tausende Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, um die Ordnung zu schützen.

Erschossener Jugendlicher beigesetzt

Auslöser für die landesweiten Unruhen ist der Tod eines Jugendlichen durch einen Polizisten. Der 17-Jährige war am Dienstag in Nanterre am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Beamten hatten zunächst angegeben, der Jugendliche habe sie überfahren wollen. Erst als sich von Medien verifizierte Videobilder des Vorfalls in den sozialen Netzwerken verbreiteten, rückten sie von dieser Darstellung und der angeblichen Tötungsabsicht des Jugendlichen ab. Der Polizist, der für seinen Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet.

Der Jugendliche wurde am Samstagnachmittag in seinem Heimatort Nanterre nahe Paris beigesetzt. Beobachter hatten zuvor befürchtet, dass die Beerdigung erneut Öl ins Feuer gießen könnte. Doch in Nanterre blieb es "Le Parisien" zufolge bis Mitternacht ruhig.

Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Unter dem Eindruck der Geschehnisse hat Präsident Macron einen ab heute geplanten Staatsbesuch in Deutschland abgesagt. Der Präsident müsse wegen der innenpolitischen Situation in den nächsten Tagen in Frankreich bleiben, teilten der Elysee-Palast und das Bundespräsidialamt mit.

Bundespräsident Steinmeier bedauerte die Absage des Staatsbesuchs, zeigte aber angesichts der Ausschreitungen Verständnis. Er hoffe, dass die Gewalt auf den Straßen baldmöglichst beendet und der soziale Friede wieder hergestellt werden könne, hieß es.

Auswärtiges Amt aktualisiert Sicherheitshinweise

Das Auswärtige Amt hat inzwischen seine Reise- und Sicherheitshinweise angesichts der Ausschreitungen aktualisiert. Reisende wurden aufgefordert, weiträumig Orte gewalttätiger Ausschreitungen zu meiden. Das gelte für einige Stadtviertel und Vororte von Paris, vor allem in Nanterre, sowie andere größere Städte Frankreichs.

Zudem verweist das Auswärtige Amt darauf, dass im Großraum Paris der öffentliche Personennahverkehr zwischen 21 und 6 Uhr eingeschränkt sei. Die Stadt Clamart im Südwesten der Hauptstadt habe zudem bis 3. Juli eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr verhängt.

Deutsche Politiker: Staat muss "mit aller Konsequenz" gegen die Gewalt vorgehen

Der SPD-Außenpolitiker Michael Roth sieht in den Ausschreitungen eine Gefahr für die Stabilität Frankreichs. Er sagte der Bild am Sonntag, der französische Staat müsse mit aller Konsequenz gegen die Gewalt vorgehen, denn die Sicherheit vieler Menschen stehe auf dem Spiel. Er warnte vor einer Ausbreitung der Unruhen auf andere europäische Länder. "Diese brutale, hemmungslose Zerstörungswut junger Menschen, die sich ziellos gegen alles und jeden zu richten scheint, ist eine neue schlimme Eskalation", sagte er.

Auch der CDU-Vizevorsitzende Andreas Jung, Mitglied der Deutsch-Französischen Versammlung, sieht in den Ausschreitungen in Frankreich Gefahren für ganz Europa. "Ohne ein stabiles Frankreich gibt es keine Stabilität in Europa", sagte Jung der "BamS". Deutschland und Frankreich müssten gemeinsam Stabilitätsanker sein. "Nur auf festem Boden können wir unsere wichtige Rolle als Motor für Europa ausfüllen."