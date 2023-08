Japankäfer: Haben Sie den Schädling schon im Garten gesehen?

Mitte Juli 2023 wurden in Kloten in der Schweiz vier Japankäfer (Popillia japonica) in einer Lockstofffalle gefunden. Aufgrund dieses Fundes stellte die Fachstelle Pflanzenschutz des Kantons weitere Fallen auf und führte darüber hinaus in einem Radius von drei Kilometern Kontrollen durch. Das Resultat der Untersuchungen ist, dass es bereits eine kleine Population des Japankäfers gibt. Maßnahmen, um die Verbreitung des gefräßigen Schädlings zu verhindern, wurden sofort eingeleitet.

Bereits Mitte Juli 2021 wurde in der Schweiz ein männlicher Japankäfer in der Nähe des Baseler Güterbahnhofs gefangen. Der Eidgenössische Pflanzenschutzdienst vermutet, dass dieser aus einem Befallsgebiet um den Lago Maggiore nach Basel gelangte. Seit einigen Jahren vermehrt sich der Japankäfer dort rasant und richtet beträchtliche Fraßschäden in Weinbergen, Obst- und Beerenkulturen an.

Erster Fund eines Japankäfers in Deutschland

Anfang November 2021 ist in Deutschland zum ersten Mal ein Exemplar des Japankäfers in eine amtliche Falle gegangen. Das männliche Tier wurde in einer Pheromonfalle in der Nähe des Freiburger Güterbahnhofs entdeckt. Zwar war der Japankäfer zu diesem Zeitpunkt schon tot und vertrocknet - in die Falle des Pflanzenschutzdienstes des Regierungspräsidiums Freiburg muss er aber lebendig gekommen sein. Das macht ihn zum ersten amtlich bestätigten Fund eines lebenden Japankäfers bei uns. Vermutlich ist der Käfer mit dem LKW-Warenverkehr aus Italien nach Freiburg im Breisgau gereist und bereits im September in die Falle gelangt.

Wo kommt der Japankäfer vor?

Ursprünglich stammt der Japankäfer aus Japan und Nordchina. Laut Julius Kühn-Institut wurde er vor mehr als 100 Jahren in die USA eingeschleppt. In den 1970er-Jahren tauchte der Japankäfer erstmals in Europa auf, auf den Azoren. 2014 wurde er in Italien nachgewiesen.

Der Japankäfer verbreitet sich als "blinder Passagier", zum Beispiel in Pflanzen, Rollrasen und Erde, über weite Distanzen. Das Risiko, den Käfer einzuschleppen, gilt deshalb vor allem im Waren-, aber auch im Reiseverkehr auf Hauptverkehrsadern als hoch. Die amtlichen Funde in Freiburg und im nahen Basel zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit von Japankäfern in Baden-Württemberg zunimmt.