Invasive Arten: Das kann man gegen sie tun

Lange galt der Japanknöterich aber einfach nur als hübsche Gartenpflanze, sagt die Pflanzenökologin Katharina Dehnen-Schmutz von der Coventry University in England: "Der Japanknöterich wurde im 19. Jahrhundert eingeführt. Bis man gemerkt hat, dass das ein Problem ist, war es gegen Ende des 20. Jahrhunderts." Wie in diesem Fall wurde das Problem bei vielen invasiven Arten erst erkannt, als es schon zu spät war, um sie etwa mit Hacke und Schaufel zu bekämpfen.

Invasive Arten mit natürlichen Feinden bekämpfen

Eine andere Möglichkeit, invasive Arten einzudämmen ist, einen auf genau diese Art spezialisierten natürlichen Feind einzuführen. Der verhindert auch im ursprünglichen Verbreitungsgebiet, dass sich die Art ungebremst ausbreitet. Ein britisch-niederländisches Forschungsprojekt hat in Japan an Knöterichpflanzen ein kleines Insekt gefunden, das an den Blättern saugt und die Pflanzen dadurch schwächt, erklärt Katharina Dehnen-Schmutz: "Erstmal wurde ziemlich lange im Labor getestet, um zu sehen, ob es nicht auch andere, einheimische Arten befällt. Dann wurden sie rausgelassen, aber diese Versuche laufen noch und wir wissen noch nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Selbst wenn, wird es wahrscheinlich nicht heißen, dass die Art dann hier komplett ausgerottet ist." Sondern bestenfalls, dass sie zurückgedrängt wird.

Stichlinge verdrängen Felchen im Bodensee

Wenn es keine geeigneten natürlichen Feinde gibt, denen man die Arbeit überlassen kann, muss der Mensch doch selbst Hand anlegen. Etwa im Bodensee: Dort hat vor gut 70 Jahren offenbar jemand aus einem Aquarium Stichlinge ins Wasser gekippt, die aus der Ostsee stammen.

Lange Zeit lebten sie unauffällig im Uferbereich, aber 2012 eroberten sie das Freiwasser und breiteten sich dort sofort massenhaft aus. Damit wurde es eng für den Felchen, den Bodenseefisch schlechthin. Denn Stichlinge ernähren sich nicht nur von denselben Kleinstlebewesen wie die Felchen, die deshalb seit Jahren oft klein und mager bleiben. Stichlinge fressen im Winter und Frühjahr auch Fischeier und -larven, berichtet Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg: "Wir haben Mageninhalts-Analysen gemacht und gesehen, dass wir Stichlinge fangen können, die 'genagelt voll' mit Felchen-Eiern und Larven sind."

Weitere Analysen zeigten, dass der maximal elf Zentimeter lange Stichling dadurch in der Nahrungskette eine Spitzenstellung einnimmt, sagt Brinker: "Sogar noch über dem Hecht. Also über einem Fisch, der eigentlich ein reiner Raubfisch ist."

Doch lange Zeit vermutete man, dass die Felchenbestände aus einem anderem Grund schrumpfen – weil der See wegen der Kläranlagen weniger Nährstoffe enthält. Jetzt ist es fast zu spät. Nur noch sehr wenige Felchen kommen überhaupt ins vermehrungsfähige Alter. Für 2024 hat die Internationale Bodenseekommission deshalb ein Felchen-Fangverbot ausgesprochen. Außerdem seien zwei aktive Maßnahmen geplant, sagt Alexander Brinker. Erstens: "Felcheneier, die man bekommt, sollen in den Brutanstalten zu einer stichlingsfesten Größe aufgezogen werden, also bis vier Zentimeter, sodass die Stichlinge sie nicht mehr fressen können und man auch die Hoffnung hat, dass sie weniger empfindlich gegen Nahrungsmangel-Situationen sind." Das wird viel aufwendiger als bisher die Aufzucht kleinerer Larven. Außerdem sind Felcheneier eben auch sehr rar geworden.

Zweitens sollen Stichlinge aus dem See geholt werden. "Mit Schleppnetzen, und zwar im Herbst, wenn die Stichlinge sehr große Schwärme im Freiwasser ausbilden und sich nicht mit anderen Fischen vergesellschaften, sodass man keine Kollateralschäden hat." Erst in einigen Jahren wird sich zeigen, ob diese aufwendigen und teuren Maßnahmen etwas bringen. Oder ob die Felchenfischerei am Ende ist, mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen.

Audio: Die Rote Feuerameise ist da - Was tun gegen invasive Arten?