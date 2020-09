Fünf Tage Quarantäne bei Corona? Was Drosten empfiehlt

Ist man überhaupt noch ansteckend, wenn man in Quarantäne kommt?

Nach derzeitigem Wissensstand ist man bei Corona etwa sieben bis acht Tage lang besonders infektiös, davon zwei bis drei Tage, bevor sich überhaupt ein Symptom zeigt. Dadurch ergibt sich eine Verzögerung, die die Eindämmung der Pandemie behindert: Eine mit Corona infizierte Person geht in der Regel, dann zum Arzt, wenn sie Symptome bemerkt. Der Arzt testet, das Testergebnis aus dem Labor erfolgt nach ein bis zwei Tagen, häufig jedoch erst nach drei oder vier Tagen oder gar länger. Dann wird die Quarantäne vom Gesundheitsamt verhängt - in einigen Fällen also erst, wenn die ansteckendste Zeit schon fast wieder zu Ende ist, so Drosten.

Allerdings - und das betont Drosten selbst - ist das Wissen noch sehr vage, wann und wie lange und bei welcher Virenlast Corona übertragen wird.

Sofortige Quarantäne für die Quellcluster

Das zeigt laut Drosten die Schwäche des derzeitigen Verfahrens: Würden die Gesundheitsämter nach dem Feststellen einer Corona-Infektion erst noch sämtliche Kontaktpersonen des Quellclusters identifizieren, suchen und dann testen, vergeht viel zu viel Zeit. Angesichts der Vermutung, dass sich im Quellcluster alle gleichzeitig angesteckt haben, sind also bereits weitere Personen seit Tagen hochansteckend unterwegs. Daher sollten solche Quellcluster schnell und unkompliziert isoliert werden können.

Die Kompromiss-Lösung für den realen Alltag

Theoretisch eine tolle Idee, praktisch für die Gesundheitsämter so nicht durchführbar, die von Politikern und Arbeitgebern auch unter Druck stehen, wenn sie mal eben ein ganzes Verdachts-Cluster 14 Tage lang nach Hause schicken, erläutert Drosten. Daher sein Vorschlag, als Kompromiss: Das Quellcluster nur fünf Tage isolieren, aber das sofort, nicht erst nach einem positiven Corona-Test. Im Gegenteil: Getestet werden sollen die Personen aus diesem Cluster erst nach den fünf Tagen, damit spare man sich unnötige Testkapazitäten.

Reichen fünf Tage? Eine epidemologische "Schmerzgrenze"

Drosten sagt damit nicht, dass fünf Tage Isolation oder Quarantäne bei einer Coronainfektion ausreichend sind. Sondern schränkt selbst ein: Es sei "eine steile These, dass man sagt, nach fünf Tagen ist eigentlich die Infektiosität vorbei." Und er gehe damit "bis an die Schmerzgrenze der Epidemiologie". Da es ihm dabei aber vor allem um ein verdächtigtes Quellcluster geht, verhindert man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Ausbreitung des Virus.

Darin wird Drosten vom Münchner Institut für Infektions- und Tropenmedizin (LMU) bestärkt: Dessen Direktor Professor Michael Hölscher sagte im Bayerischen Rundfunk, dass „die Inkubationszeit in den meisten Fällen innerhalb von 5 Tagen abläuft und man danach mit höchster Wahrscheinlichkeit auch einen positiven Menschen identifizieren kann.“ Die aktuellen Zahlen zeigten, "dass wir über 90 Prozent der Menschen in einer Fünf-Tage-Quarantäne dann auch identifizieren können."