Datenanalyse: Der Weg des Coronavirus durch Bayern

Januar

Am 27. Januar wird ein 33-jähriger Webasto-Mitarbeiter in München auf das Coronavirus getestet. Das positive Testergebnis wird gemeldet und dem Landkreis Landsberg am Lech zugeordnet, wo der Mann lebt. Nach Erkennungsdatum ist dieser Webasto-Mitarbeiter, der als erster Corona-Fall in Deutschland bekannt wird, einer von vier ersten Fällen.

Bis zum 31. Januar steigt die Zahl der Infizierten in Bayern auf 15 an. Sie verteilen sich auf die Landkreise Traunstein, Starnberg, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Rottal-Inn und die Stadt München. Alle haben eine Verbindung zu Webasto oder sind zuvor in China gewesen.