Gift-Anschlag in Russland Was ist das Nervengift Nowitschok?

2018 wurden die Skripals in Südengland durch den Kampfstoff Nowitschok vergiftet. Jetzt wurde der russische Oppositionelle Alexej Nawalny mit Nowitschok außer Gefecht gesetzt. Was ist das für ein Gift und wie wirkt es?

Der Name Nowitschok bedeutet "Neuling". Das Nervengift gilt als einer der tödlichsten je erfundenen Kampfstoffe. Sowjetische Forscher entwickelten eine Serie neuartiger Nervengifte in den 1970er- und 1980er-Jahren. Diese Kampfmittel wurden geschaffen, um der Erkennung durch internationale Inspektoren zu entgehen. Nervengifte wurden ursprünglich in den 1930er-Jahren durch Zufall entdeckt, weil deutsche Wissenschaftler versuchten, kostengünstige Pestizide zu entwickeln. Dabei entdeckten sie die tödliche Phosphor-Fluor-Verbindung. Diese erwies sich als hochgiftige Chemikalie und wurde später unter dem Namen Sarin bekannt.

Russischer Oppositioneller Alexej Nawalny mit Nowitschok vergiftet

Am 20. August 2020 wurde der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny mit schweren Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus in Sibirien eingeliefert und später nach Deutschland ausgeflogen. Jetzt liegt er in der Berliner Charité. Am 2. September konnte nach Angaben der Bundesregierung zweifelsfrei festgestellt werden, dass Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff vergiftet worden sei. Bei dem russischen Oppositionellen wurde das Nervengift Nowitschok festgestellt. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland in den Verdacht gerät, unliebsame Personen mit Nowitschok aus dem Weg räumen zu wollen.

Doppelagent Skripal 2018 mit Nowitschok vergiftet

2018 war Nowitschok weltweit in den Medien, nachdem der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia mit dem Kampfstoff vergiftet worden waren. Am 4. März 2018 wurden die Skripals bewusstlos auf einer Parkbank in Salisbury aufgefunden. Nach Erkenntnissen der Polizei kamen die beiden an ihrer Haustür in Kontakt mit dem Nervengift Nowitschok. Nowitschok-Spuren seien auch an anderen Stellen gefunden worden, "aber in geringerer Konzentration" als in Skripals Haus, erklärte die Polizei damals. Die Ermittler hatten die Parkbank, einen Pub, ein Restaurant und einen Friedhof auf Giftspuren überprüft. Vater und Tochter erholten sich später wieder. Im Juni 2018 wurde auch ein Ehepaar im südenglischen Amesbury mit Nowitschok vergiftet. Die Frau starb kurz darauf, ihr Mann konnte nach einem Monat die Klinik wieder verlassen.

Was macht Nowitschok?

Das Nervengift kann in flüssiger oder gasförmiger Form vorliegen und durch die Haut absorbiert werden, häufiger aber findet es sich in Form eines feinen Puders und wird dann inhaliert.

Ein tödliches Nachtschattengewächs: Belladonna. Das Gift der Pflanze wirkt gegen das Nervengift Nowitschok.

Nowitschok kommt manchmal auch als "binäre Waffe" daher. Ähnlich wie bei einem Zweikomponentenkleber sind die einzelnen Bestandteile ungiftig und fallen beim Transport oder bei Kontrollen nicht auf. Erst, wenn man die beiden Komponenten zusammenmischt, entfalten sie ihre tödliche Wirkung.

Atropin als Gegenmittel Atropin kommt als giftiger Inhaltsstoff in der Tollkirsche (Atropa belladonna) vor. In der Augenheilkunde dient es zur Pupillenerweiterung. Auch bei Herzrhythmusstörungen mit verlangsamtem Herzschlag wird es eingesetzt. Außerdem dient es als Gegenmittel bei Vergiftungen mit chemischen Waffen.

Nervengifte gelangen über die Haut oder die Atemwege in den Körper und führen meist binnen weniger Stunden zum Erstickungstod. Sie wirken, indem sie das Enzym Acetylcholinesterase blockieren, das die Kommunikation zwischen Nervenzellen und Muskeln steuert. Fällt das Enzym aus, werden Muskeln überstimuliert. Krämpfe sind die Folge. Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen eher gering. Selbst das bei Vergiftungen dieser Art übliche Gegenmittel Atropin kann meist nur wenig ausrichten. Es muss vor allem so schnell wie möglich verabreicht werden.

Wie wirkt Nowitschok auf den Körper?

Die Giftstoffe wirken innerhalb von Sekunden oder Minuten, wenn sie eingeatmet werden, und etwas langsamer, wenn sie über die Haut aufgenommen werden. Sie wirken direkt auf das Nervensystem und unterbrechen die Verbindung von Nerven- und Muskelzellen. Die Folge: Atemlähmungen treten ein. Die mangelnde Sauerstoffversorgung führt schließlich zu Schäden im Gehirn.

Zu den weiteren Symptomen gehören: die Pupillen verengen sich, Krämpfe, Übelkeit, Speichelfluss und im schlimmsten Fall kommt es zu Koma, Atemstillstand und Tod.

Was sollte nach einer Kontamination mit Nowitschok getan werden?

Die Kleidung der kontaminierten Personen sollte entfernt und gewaschen werden. Die Menschen selbst mit Wasser und Seife abgewaschen werden. Die Augen müssen gespült und die Menschen an die Luft gebracht werden.