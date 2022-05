Wie wir unsere Erde aus dem All beobachten

Wetter, Klimawandel, Ökosysteme, sogar bis tief ins Erdinnere: Wir mögen hier unten auf der Erde die Erdbeobachtungssatelliten nicht sehen, die tagtäglich ihre Bahnen um die Erde ziehen. Dafür sehen sie uns und unser Schaffen auf diesem Planeten teilweise bis auf den Zentimeter genau.

Denn während Navigationssatellitensysteme wie Galileo oder GPS uns verraten, wo auf der Erde wir uns befinden und Telekommunikationssatelliten weltweite Handygespräche oder auch Satelliteninternet ermöglichen, haben Erdbeobachtungssatelliten nur eines im Blick: die Erde selbst.

Living Planet Symposium 2022: Konferenz für Erdbeobachtung

Seit diesem Montag läuft mit dem Living Planet Symposium 2022 der europäischen Weltraumagentur ESA die weltweit größte Konferenz für Erdbeobachtung in Bonn. Tausende von Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden erwartet, eine Woche lang dauert die Konferenz. "Taking the pulse of our planet from space" lautet das Motto – und obwohl unsere Erde als nichtlebendiges Objekt streng genommen gar keinen Puls hat, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mithilfe von Erdbeobachtungssatelliten vom All herausfinden, was über, auf und sogar unter der Erde vor sich geht.

Erdbeobachtung zunächst in Schwarzweiß

Dabei begann die Erdbeobachtung zunächst in Schwarzweiß, mit verschwommenen Bildern von Wolken. Diese wurden mithilfe von Kameras gemacht, die an Bord von Raketen montiert waren, die unsere Erdoberfläche unter sich ließen. Als erster künstlicher Erdbeobachtungssatellit darf vielleicht der US-amerikanische Wettersatellit TIROS gelten: 1960 übermittelte er die ersten Fernsehbilder unserer Erde. Auch darauf war für heutige Verhältnisse nicht viel zu sehen: weiße Wolken, dunkler Ozean, ein wenig Landmasse, die Krümmung unseres Erdballs.

Erdbeobachtungssatelliten spielen bei der Erforschung unserer Ökosysteme eine wichtige Rolle

Inzwischen befinden sich Hunderte von Erdbeobachtungssatelliten in den Umlaufbahnen der Erde. Sie beobachten nicht mehr nur in Schwarzweiß, sondern in allen möglichen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums. Denn je nachdem, welchen Spektralbereich – also vereinfacht gesagt: welchen Grün-, Rot- oder Blauton – die Satelliten erfassen, können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedliche Dinge über die Vorgänge auf unserem Planeten erfahren.

"Gewisse Spektralbereiche sind beispielsweise sehr empfindlich auf Pflanzen ausgerichtet, etwa auf das Chlorophyll. Wir können aus dem All heraus etwas über das Pflanzenwachstum herausfinden, wie es den Pflanzen geht, ob sie unter Wasser- oder Hitzestress stehen", sagt Gunter Schreier vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen, stellvertretender Direktor am Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum.