Ein Viertel weniger Vogelbrutpaare am Bodensee

Wissenschaftler und Ehrenamtliche zählen auf einer Fläche von rund 1.100 Quadratkilometern regelmäßig die Vögel, die rund um den Bodensee leben. Erstmals fand die Zählung 1980 bis 1981 statt, dann jeweils im Zehn-Jahresrhythmus bis zur jüngsten Datenerhebung 2010 bis 2012. Jetzt haben die Forscher der Ornithologischen Arbeitsgruppe Bodensee und des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie das Ergebnis ihrer Vergleiche veröffentlicht: Binnen 30 Jahren ist die Zahl der Vogelbrutpaare am Bodensee um ein Viertel gesunken! 1980 lebten dort demnach rund 465.000 Brutpaare, 2012 nur noch 345.000. Besonders stark ist der Bestand einst häufiger Vogelarten wie Haussperling, Amsel oder Star zurückgegangen. Die Wissenschaftler bilanzieren, dass viele Arten nur noch in geringen, oft nicht mehr überlebensfähigen Populationen, und an immer weniger Orten rund um den Bodensee vorkommen.

Nicht nur am Bodensee gibt es immer weniger Vögel

Die Entwicklung am Bodensee spiegele einen europaweiten Abwärtstrend wider, berichtet Ornithologe Hans-Günther Bauer vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie, einer der Autoren der Studie. Auch in anderen Regionen seien die Bestandszahlen vieler Arten eingebrochen. Allerdings nicht überall so dramatisch wie am Bodensee. "Das einstmals in der Agrarlandschaft häufige Rebhuhn zum Beispiel ist rund um den Bodensee inzwischen ausgestorben. Auch Raubwürger, Wiesenpieper und Steinkauz gibt es dort heute nicht mehr", sagt Bauer.