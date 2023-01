Ein festes CO2-Budget pro Kopf – wie ginge das?

Globale Klimagerechtigkeit noch gar nicht mitgerechnet

Könnte sich hier in Deutschland irgendwer etwas dazuverdienen, indem er Anteile seines CO2-Pro-Kopf-Budgets an Millionäre verkauft? So klingt es bei Schellnhuber.

Nein. Nicht, wenn das Budget der tatsächlichen Senkung der weltweiten Treibhausgas-Emissionen dienen soll. Nicht, wenn es bei drei Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr und Kopf liegt. Einen guten Teil davon verbraucht jeder Einzelne allein schon für die Heizung. Lebensmittel, Kleidung, das Smartphone und ein neues Fahrrad sind da noch gar nicht eingerechnet. Die sparsame Beispielfamilie der Panorama-Sendung müsste pro Jahr vier Tonnen CO2-Ausstoß zukaufen. Alle Menschen in Deutschland müssten also zahlen, und zwar an Menschen in den Ländern mit sehr niedriger Pro-Kopf-CO2-Emission.

Das CO2-Pro-Kopf-Budget für CO2-Kompensationen nutzen

Und wohin ginge das Geld, das für zusätzliche CO2-Emissionen gezahlt werden soll? An einzelne Personen, die mit dem Geld wiederum ihren Konsum erhöhen können? Könnte ein Modell wie die CO2-Kompensationen tatsächlich eine Lösung bieten? Für jedes neue Auto werden zum Beispiel ein paar Quadratmeter Regenwald aufgeforstet?

CO2-Kompensation ist fast schon alltäglich geworden. Oft genug genügt ein Klick in einer App, und schon ist der Einkauf oder die Flugreise angeblich klimaneutral gemacht. Doch abgesehen davon, dass unter den unübersichtlich vielen Angeboten auch Greenwashing vertreten ist, besteht bislang die Hälfte der CO2-Kompensations-Projekte in Aufforstung. Wo wird aufgeforstet? Meist auf der Südhalbkugel. Dort, wo ein Großteil der Menschen immer noch vor allem von Landwirtschaft lebt und dafür Bodenfläche braucht.

Die Rechnung geht oft nicht auf, meint Carsten Warnecke vom New Climate Institute: "Wir kommen dann in eine Situation, wo alle behaupten, sie hätten Netto-Null-Emissionen. Die globalen Emissionen sind aber gleichgeblieben. Und wenn wir das in zehn Jahren realisieren, dann haben wir ein riesengroßes Problem, das können wir uns definitiv nicht noch mal erlauben."