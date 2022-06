Die Alpen ergrünen – und das ist gar nicht gut

Schneebedeckung nimmt in den oberen Lagen ab

Die Schneebedeckung hat im gleichen Zeitraum von fast vierzig Jahren in den höheren Lagen abgenommen. Allerdings noch nicht so deutlich: Lediglich in etwa einem Zehntel der untersuchten Regionen war die Schneebedeckung signifikant gesunken.

Aber, so betonen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Studie, das sei keine Entwarnung. Denn bislang wurde vor allem die Abnahme der Schneehöhe in tieferen Lagen im Gebirge dokumentiert, die irgendwann dazu führt, dass auch immer weniger Fläche von Schnee bedeckt ist. In Höhen über 1.700 Metern dagegen ist der Schnee noch lange nicht so stark von der Erderwärmung betroffen. Über die Höhe des Schnees lässt sich aus Satellitenbildern nichts ablesen, doch jetzt sei die Abnahme in der Schneefläche erstmals aus dem All zu sehen.