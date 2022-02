Weltklimarat: Klimawandel bedroht Menschen und Erde

Weltklimarat IPCC: Wir leben bereits jetzt in einer Welt im Klimawandel

Bereits jetzt leben wir in einer Welt, in der häufigere und stärkere Hitzewellen und Überflutungen die Lebensgrundlage vieler Menschen bedrohen. Auch unsere Ökosysteme, Tiere und Pflanzen, sind betroffen. Die zunehmenden Wetterextreme würden vor allem Menschen in Afrika, Asien, Zentral- und Südamerika, in der Arktis sowie in kleinen Inselstaaten betreffen. Der steigende Meeresspiegel stellt eine Gefahr für Küstenregionen und Inselstaaten dar. Unter anderem steigende Temperaturen mit Hitzewellen sind ein Risikofaktor für Menschen in Städten - und das sind immerhin mehr als die Hälfte der Menschheit.

Laut Weltklimabericht sind 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen auf der Welt "hochgradig gefährdet" gegenüber den Folgen und Risiken des Klimawandels: Diese Zahl beschreibt nicht nur unbedingt die Anzahl der Menschen, die den Folgen des Klimawandels direkt ausgesetzt sind, sondern auch derer, die aufgrund gesellschaftlicher Verwundbarkeiten dafür besonders anfällig sind - etwa weil es in ihren Staaten Armut, Konflikte oder nur erschwerten Zugang zu sauberem Trinkwasser gibt.

"Wie der vorliegende Bericht zeigt, ist derzeit weltweit mehr als jeder dritte Mensch aufgrund des Klimawandels und einer damit einhergehenden Bedrohung der Lebensgrundlage ausgesprochen verwundbar. Eine häufige Folge dieser Entwicklung ist die Abwanderung von Menschen in andere Regionen. Es sind vor allem Wetter- und Klimaextreme sowie der Meeresspiegelanstieg, die mit sehr hoher Sicherheit zur Vertreibung von Menschen beitragen", sagt Kathleen Hermans vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.