Ukraine-Krieg: Was bedeutet der Konflikt für den Klimaschutz?

Verschärfung des Ost-West-Konflikts

Aktuell, sagt die Wissenschaftlerin, bedrohe der Kreml nicht nur die Ukraine, sondern dränge auf eine komplette Neuordnung der Sicherheitsarchitektur in Europa: "Eine kriegerische Eskalation hat daher negative Auswirkungen auf alle internationalen Kooperationsformate." Substanzielle Fortschritte im Klimaschutz seien dann vorerst nicht zu erwarten. Einen Vorgeschmack darauf habe es im UN-Sicherheitsrat bereits im Dezember 2021 gegeben: Damals stimmte Russland gemeinsam mit Indien gegen eine Resolution, die den Klimawandel erstmals als Bedrohung für internationalen Frieden und Sicherheit einstufen sollte.

Der Klimawandel und Russland

Dabei mache sich der Klimawandel auch in Russland deutlich bemerkbar, sagt Astrid Sahm. Die Permafrostböden tauten auf, bedrohten die Stabilität städtischer Infrastruktur und von Pipelines. Waldbrände und Überflutungen nähmen zu: "Allerdings setzt man in Russland auch auf positive Folgen des Klimawandels, beispielsweise durch die Verkürzung der Heizperiode oder neue Anbaumöglichkeiten in der Landwirtschaft." Insgesamt gehe es dem Kreml derzeit vor allem um die Durchsetzung der eigenen machtpolitischen Ambitionen. Der Klimaschutz sei dem gegenüber untergeordnet beziehungsweise "soll sich in diese Vorstellungen einfügen".

Gleichwohl bildeten die unübersehbaren Klimawandelfolgen Ansatzpunkte, um wieder zu gemeinsamen Interessen und neuen Kooperationsperspektiven zwischen Ost und West zu gelangen – auch wenn diese derzeit äußerst schwach und nur langfristig erreichbar seien.

Direkte Klimafolgen des Krieges

Natürlich hat ein Krieg auch immer direkte Klimafolgen. In der Ukraine ist das seit 2014 bereits der Fall. Damals annektierte Russland die Halbinsel Krim und unterstützte die Separatisten in der Ostukraine. Die Kriegshandlungen hätten, so die Forscherin, dazu geführt, dass in einigen Regionen Bergwerke geflutet wurden und das Grundwasser verseucht wurde. Dies könne zu Bodenabsenkungen führen, die Häuser, Straßen und Versorgungsnetze gefährden. Giftstoffe und radioaktive Partikel gelangten zudem über die Flüsse in andere Regionen des Landes und ins Meer.

Und das, sagt Astrid Sahm, sei längst nicht alles: "Seit der Krim-Annexion blockiert Kiew die Wasserversorgung der Halbinsel über den Nord-Krim-Kanal. Dadurch kommt es im Sommer zu Dürren. Durch neue Kriegshandlungen werden sich all diese Probleme verschärfen. Der absolute Super-GAU wäre, wenn Kriegshandlungen einen der bestehenden Atommeiler zerstören würden. Aktuell können wir nur hoffen, dass die Lage nicht zum Allerschlimmsten führt."