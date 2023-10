Vier-Tage-Woche in Bayern: Zwischen Euphorie und Ablehnung

IG Metall drängt auf verkürzte Arbeitszeiten

In den anstehenden Tarifverhandlungen für die nordwest- und ostdeutsche Eisen- und Stahlindustrie drängt die IG Metall erstmals auf eine Vier-Tage-Woche. Grundlegend erhofft sich die Gewerkschaft von Vier-Tage-Modellen, dass sich Arbeit und Privatleben einfacher als bislang vereinbaren lassen. "Außerdem fördert eine intelligent gemachte Vier-Tage-Woche die Gesundheit und erhöht die Arbeitszufriedenheit und damit auch die Produktivität", sagt Horst Ott, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Im Freistaat fordert die Gewerkschaft die Vier-Tage-Woche derzeit noch nicht. Doch Norbert Zirnsak von der IG Metall in Würzburg will das zukünftig nicht ausschließen: "Ich gehe davon aus, dass die Diskussion an Fahrt gewinnt." Im kommenden Jahr stehen Tarifverhandlungen für die bayerische Metall- und Elektroindustrie an. Wobei IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kürzlich in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" erklärte, die Vier-Tage-Woche dann voraussichtlich nicht fordern zu wollen. Die bayerische Metall- und Elektroindustrie umfasst mehr als 800.000 Beschäftigte. Das sind deutlich mehr als in der vergleichsweise kleinen Eisen- und Stahlindustrie.

Gewerkschaft hofft auf niedrigere Teilzeitquote

Das Modell, das die Gewerkschaft dort im Nordwesten und Osten umsetzen will, ist ein anderes als in dem kleinen Malerbetrieb von Manfred Hergert. Die wöchentliche Arbeitszeit seiner Mitarbeiter ist gleich geblieben, genauso der Lohn. Andere Betriebe reduzieren Stunden und Lohn. Die IG Metall hingegen fordert: 8,5 Prozent mehr Lohn und weniger Arbeitszeit. 32 statt 35 Stunden pro Woche.

"Die Vorteile einer Vier-Tage-Woche entfalten sich nur, wenn die Wochenarbeitszeit auch entsprechend reduziert wird – und zwar mit Lohnausgleich", sagt Gewerkschafter Horst Ott. Er erwartet zum Beispiel auch, dass bei einer Vier-Tage-Woche die Erwerbsquote von Frauen steigt. Wenn sich Arbeit und Familie besser vereinbaren lassen, sei es denkbar, dass die Teilzeitquote sinkt. Aus Sicht der Gewerkschaft braucht es kürzere Arbeitszeiten nicht, obwohl viele Unternehmen händeringend Mitarbeiter suchen: "Eine Vier-Tage-Woche wird gegen den Fachkräftemangel sogar helfen", sagt Ott. Doch die Kritik an den Überlegungen ist groß.

Unternehmer würde lieber über Leistung diskutieren

Lediglich drei Kilometer vom Malerbetrieb Hergert entfernt befindet sich die Gießerei von Josef Ramthun. 650 Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen. Es beliefert vor allem die Automobilindustrie. Geschäftsführer Ramthun zeigt eine Maschine, in der gerade Schwungräder für Kupplungen gefertigt werden. Anlagen wie diese müssten 24 Stunden überwacht werden. Sie liefen allerdings auch nicht schneller, wenn seine Mitarbeiter weniger arbeiten würden, sagt Ramthun: "Wir können nicht einfach in 80 Prozent der Zeit dasselbe schaffen, was vorher in 100 Prozent der Zeit notwendig war."

Die Angestellten in der Firma arbeiten im Drei-Schicht-System mit jeweils acht Stunden – fünf Tage pro Woche, manchmal auch an Samstagen. "Mit einer Vier-Tage-Woche kann ich mir den Betrieb nicht vorstellen", sagt Ramthun. Der Unternehmer ärgert sich auch über den Zeitpunkt der Diskussion. Seit Monaten kämpfe er mit gestiegenen Energiepreisen. Derzeit liege der Auftragseingang etwa 30 Prozent unter dem Vorjahr. "Wir reden mehr über Nicht-Arbeit als über Arbeit und Leistung", sagt Ramthun. Er bezweifle, dass sich Wohlstand mit verkürzten Arbeitszeiten erhalten lässt.